Entwarnung im Heide Park in Soltau! Feuerwehr löscht Flammenmeer mit Großaufgebot

Freizeitspaß im Heide Park endet im Flammenmeer – doch jetzt können alle aufatmen!

Schock für alle Besucher und Großalarm für die Feuerwehr: Der Heide Park in Soltau brennt! Am Mittwochnachmittag sind dunkle Wolken über Deutschlands zweitgrößtem Freizeitpark zu sehen, der Park muss komplett evakuiert werden. Am späten Abend gibt die Feuerwehr dann Entwarnung: Das Feuer im Freizeitpark ist gelöscht – heute (12.10.) öffnet er wieder seine Türen für Besucher!