Um herauszufinden, was der Grund für die Beschwerden des Mannes ist, fertigten die Ärzte im indischen Punjab ein Röntgenbild an. Doch was sie darauf sahen, konnten sie kaum fassen.

„Bei einer Röntgenaufnahme fanden wir Medaillons, Ketten, Muttern, Bolzen, Kopfhörer und viele andere Gegenstände im Magen“, sagte Ajmer Singh Kalra, Direktor des Moga Medicity Hospital in Moga der Nachrichtenagentur Jam Press.

Die Ärzte untersuchten den Magen des Mannes weiter und machten dabei eine alarmierende Entdeckung: Er hatte außerdem etwa 60 Schmuckstücke verzehrt.

