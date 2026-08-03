Balunos ist einer der Namen, auf die Sie erst stoßen, wenn Sie Tarife für eine Hundekrankenversicherung ernsthaft vergleichen. Die Marke versichert Behandlungen und Operationen und staffelt den Schutz in drei Stufen: Bronze, Silber und Gold. Zwischen der günstigsten und der teuersten Stufe liegen beim selben Beispielhund knapp 59 Euro im Monat, und dieser Abstand hat einen handfesten Grund. Gold zahlt ohne Selbstbeteiligung und ohne Obergrenze je Leistungsfall. Bronze und Silber behalten bei jeder einzelnen Rechnung 20 Prozent ein, mindestens 200 Euro. Bei Balunos entscheiden Sie deshalb weniger über den Anbieter als über die Stufe.

Balunos Tierversicherung im Überblick

Die Hundeversicherung von Balunos gibt es als reinen OP-Schutz und als Krankenvollversicherung, die Krankenversicherung in drei Stufen. Sie unterscheiden sich weniger in den Leistungsarten als in Erstattungsgrenze und Selbstbeteiligung.

Anbieter: Balunos, Marke der ias Internationale Assekuranz-Service GmbH mit Sitz in Bremen

Balunos, Marke der ias Internationale Assekuranz-Service GmbH mit Sitz in Bremen Risikoträger: Sparkassen-Versicherung Sachsen

Sparkassen-Versicherung Sachsen Versicherungsarten: Hunde-OP, Hundekrankenversicherung, Hundeunfall, Hundehaftpflicht, Katzen-OP, Katzenkrankenversicherung

Hunde-OP, Hundekrankenversicherung, Hundeunfall, Hundehaftpflicht, Katzen-OP, Katzenkrankenversicherung Tarife der Hundekrankenversicherung: Bronze, Silber, Gold

Bronze, Silber, Gold Versicherungssumme je Leistungsfall: 5.000 € (Bronze), 7.500 € (Silber), unbegrenzt (Gold)

5.000 € (Bronze), 7.500 € (Silber), unbegrenzt (Gold) Selbstbeteiligung: 20 % je Leistungsfall, mindestens 200 € (Bronze und Silber), keine (Gold)

20 % je Leistungsfall, mindestens 200 € (Bronze und Silber), keine (Gold) GOT-Satz: Erstattung bis zum 4-fachen Satz in allen drei Tarifen

Erstattung bis zum 4-fachen Satz in allen drei Tarifen Vorsorgebudget pro Jahr: 50 € (Bronze), 75 € (Silber), 100 € (Gold)

50 € (Bronze), 75 € (Silber), 100 € (Gold) Wartezeiten: 1 Monat allgemein, 6 Monate für Zahn und Tumore bei Hunden über 5 Jahren, 12 Monate für erbliche und angeborene Erkrankungen, keine bei unfallbedingten Operationen

1 Monat allgemein, 6 Monate für Zahn und Tumore bei Hunden über 5 Jahren, 12 Monate für erbliche und angeborene Erkrankungen, keine bei unfallbedingten Operationen Aufnahmealter: ab dem 3. Lebensmonat bis zum 9. Geburtstag

ab dem 3. Lebensmonat bis zum 9. Geburtstag Beispielbeiträge pro Monat: 37,25 € (Bronze), 45,74 € (Silber), 96,13 € (Gold) für einen Beispielhund bei vergleichen-und-sparen.de, inklusive 19 % Versicherungsteuer, Stand 02.08.2026

37,25 € (Bronze), 45,74 € (Silber), 96,13 € (Gold) für einen Beispielhund bei vergleichen-und-sparen.de, inklusive 19 % Versicherungsteuer, Stand 02.08.2026 Besonderheiten: Schadenfreiheitsbonus bis 1.000 €, weltweiter Schutz bis 12 Monate, 45 Tage Widerrufsrecht

Schadenfreiheitsbonus bis 1.000 €, weltweiter Schutz bis 12 Monate, 45 Tage Widerrufsrecht Kundenbewertungen: 2,1 von 5 bei 251 Trustpilot-Bewertungen, 2,9 von 5 bei 743 CHECK24-Bewertungen, Stand 02.08.2026

Balunos: unbegrenzte Versicherungssumme ohne Selbstbeteiligung Drei Stufen von 5.000 Euro bis unbegrenzt, Erstattung bis zum 4-fachen GOT-Satz, Aufnahme bis zum 9. Geburtstag. Rasse und Alter eingeben und den Monatsbeitrag sehen. Jetzt Beitrag berechnen →

Wer hinter Balunos steht: ias und die Sparkassen-Versicherung Sachsen

Balunos ist kein Versicherer, sondern eine Marke. Dahinter steht die ias Internationale Assekuranz-Service GmbH aus Bremen, ein Assekuradeur: ein Vermittler mit der Vollmacht, im Namen eines Versicherers Verträge zu zeichnen und Schäden zu bearbeiten. Entwickelt und verwaltet wird das Produkt also von der ias, das versicherte Risiko trägt die Sparkassen-Versicherung Sachsen. Die ias wurde 1987 in Hamburg gegründet, sitzt seit 1995 in Bremen und ist nach einer Meldung des Fachdiensts AssCompact seit 2019 verstärkt im Tierversicherungsgeschäft aktiv.

Für Sie hat diese Konstruktion zwei praktische Folgen. Ihr Vertrag besteht mit einem regulierten deutschen Versicherungsunternehmen, das der Aufsicht der BaFin unterliegt, und dort liegt die Leistungspflicht. Alles, was Sie im Alltag erleben, also Antrag, Kundenservice, Rechnungsprüfung und Auszahlung, läuft dagegen über die ias. Wenn die Bearbeitung hakt, hakt sie dort, und genau darauf zielen die meisten kritischen Bewertungen.

Daraus folgt der Punkt, der in Foren regelmäßig durcheinandergerät: Eine abgelehnte oder gekürzte Rechnung ist eine Frage der Versicherungsbedingungen, nicht der Zahlungsfähigkeit. Wer eine Entscheidung nicht akzeptiert, widerspricht schriftlich und verweist dabei auf den leistungspflichtigen Risikoträger. Führt das zu nichts, steht der Versicherungsombudsmann als kostenlose Schlichtungsstelle offen, und die BaFin nimmt Beschwerden über Versicherungsunternehmen entgegen.

Bronze, Silber und Gold: Leistungen und Grenzen

Alle drei Tarife decken Operationen unter Voll- und Teilnarkose, ambulante Behandlungen, Diagnostik und Medikamente ab. Der Unterschied liegt in den Grenzen.

Bronze: 5.000 € je Leistungsfall, 20 % Selbstbeteiligung (mindestens 200 €), 50 € Vorsorgebudget im Jahr, Beispielbeitrag 37,25 € im Monat

Silber: 7.500 € je Leistungsfall, 20 % Selbstbeteiligung (mindestens 200 €), 75 € Vorsorgebudget, Beispielbeitrag 45,74 € im Monat

Gold: unbegrenzte Versicherungssumme, keine Selbstbeteiligung, 100 € Vorsorgebudget, Erstattung bis 100 %, Beispielbeitrag 96,13 € im Monat

Die Beiträge stammen von vergleichen-und-sparen.de für einen dort hinterlegten Beispielhund und enthalten die Versicherungsteuer. Balunos veröffentlicht keine Listenpreise, sondern zeigt sie erst im Rechner. Ihr eigener Beitrag hängt von Rasse, Alter und Wohnort ab und kann davon abweichen.

Über alle Stufen gelten der Schadenfreiheitsbonus von bis zu 1.000 €, weltweiter Schutz für Reisen bis zu 12 Monaten und ein auf 45 Tage verlängertes Widerrufsrecht für Neuverträge. Die 5.000 € in Bronze bemessen sich an jedem einzelnen Leistungsfall. Für eine große Operation reicht das, bei einer chronischen Erkrankung mit vielen Einzelrechnungen sieht die Sache anders aus.

Erstattung bis zum 4-fachen GOT-Satz

Seit der Novelle der Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte am 22. November 2022 dürfen Praxen den einfachen bis dreifachen Satz frei ansetzen, im Notdienst bis zum vierfachen. Balunos erstattet in allen drei Tarifen bis zum vierfachen Satz. Das ist der Wert, den eine Police mindestens erreichen muss, damit aus einer Nacht-OP keine Teilzahlung wird, und ernstzunehmende Anbieter erfüllen ihn längst. Balunos besteht hier also die Grundprüfung, hebt sich damit aber nicht ab.

Balunos Selbstbeteiligung: was 20 Prozent bei einem Kreuzbandriss kosten

Die Selbstbeteiligung in Bronze und Silber beträgt 20 % je Leistungsfall, mindestens 200 €. Entscheidend sind die drei Wörter „je Leistungsfall“. Die meisten Versicherer ziehen einen festen Betrag einmal pro Versicherungsjahr ab, bei Balunos fällt der Abzug bei jeder Rechnung neu an.

Ein realistischer Fall: Ihr Hund reißt sich das vordere Kreuzband, die Klinik operiert nach der TPLO-Methode und stellt 1.800 € beim dreifachen GOT-Satz in Rechnung.

Bronze oder Silber: 20 % von 1.800 € sind 360 € Eigenanteil, erstattet werden 1.440 €.

Gold: keine Selbstbeteiligung, erstattet werden 1.800 €, Eigenanteil 0 €.

Bis hierhin sieht Bronze vertretbar aus. Kritisch wird der zweite Schaden. Kommt im selben Versicherungsjahr eine Rechnung über 900 € dazu, weil eine Wundheilungsstörung nachbehandelt werden muss oder das zweite Knie folgt, greift die Regel erneut. 20 % wären 180 €, also zieht die Mindestselbstbeteiligung, und Sie zahlen noch einmal 200 €. Der Eigenanteil des Jahres liegt damit bei 560 €. Bei einer festen Jahresselbstbeteiligung von 200 € wären es 200 € geblieben.

Die Beitragsdifferenz zwischen Bronze und Gold beträgt im Beispiel 58,88 € im Monat, also 706,56 € im Jahr. Ein einziger größerer Schadenfall holt diesen Aufpreis noch nicht herein, zwei tun es, und die unbegrenzte Versicherungssumme in Gold gibt es obendrauf. Bronze und Silber rechnen sich nur, solange Ihr Hund gesund bleibt, und genau für den anderen Fall schließen Sie eine Versicherung ab.

Balunos Gold statt Bronze: den Aufpreis gegenrechnen Im Beispiel trennen Bronze und Gold 58,88 Euro im Monat, dafür entfallen in Gold Selbstbeteiligung und Summengrenze. Was der Unterschied für Ihren Hund ausmacht, zeigt der Rechner. Jetzt Beitrag berechnen →

Wartezeiten, Aufnahmealter und Ausschlüsse

Wann der Schutz greift

Für Krankheiten gilt eine allgemeine Wartezeit von einem Monat ab Vertragsbeginn. Für Zahnbehandlungen und Zahnextraktionen sowie für Tumorerkrankungen verlängert sie sich auf sechs Monate, wenn Ihr Hund bei Vertragsschluss älter als fünf Jahre war. Zwölf Monate gelten für erbliche und angeborene Erkrankungen, worunter die typischen Rasseleiden wie Hüft- und Ellbogendysplasie fallen. Nur unfallbedingte Operationen sind vom ersten Tag an gedeckt.

Diese zwölf Monate werden beim Abschluss regelmäßig überlesen. Wer einen Labrador oder einen Schäferhund versichert, versichert ihn vor allem gegen genau diese Diagnosen, und im ersten Jahr trägt er sie selbst.

Alter und Ausschlüsse

Balunos nimmt Hunde ab dem dritten Lebensmonat und bis zum neunten Geburtstag auf. Wer diese Frist verpasst, wird nicht mehr aufgenommen. Bestehende Verträge laufen dagegen über das neunte Lebensjahr hinaus weiter, was einen früh abgeschlossenen Vertrag langfristig wertvoll macht.

Vor Vertragsschluss steht eine Gesundheitsprüfung, bestehende Vorerkrankungen sind ausgeschlossen. Der Vergleichsdienst vergleichen-und-sparen.de weist für die Balunos Hundekrankenversicherung zusätzlich aus, dass Behandlungen und Operationen aufgrund von Herzerkrankungen nicht erstattet werden (Stand 02.08.2026). Für Rassen mit bekannter Herzdisposition ist das ein Ausschlusskriterium, das Sie sich vor Abschluss in den aktuellen Bedingungen bestätigen lassen sollten.

Kundenbewertungen und Erfahrungen: 2,1 bei Trustpilot, 2,9 bei CHECK24

Ein Teil der Lücke liegt an der Erhebung. Trustpilot steht jedem offen und zieht deshalb vor allem Kunden an, die ein Problem hatten; CHECK24 befragt gezielt die Kunden, die dort abgeschlossen haben, und erfasst damit auch die unauffälligen Verläufe. Beide Werte liegen trotzdem im unteren Marktfeld.

Inhaltlich wiederholen sich die Kritikpunkte über beide Plattformen hinweg: abgelehnte oder nur teilweise erstattete Rechnungen, Bearbeitungszeiten von mehreren Monaten bei komplexen Fällen, Absagen in Grenzfällen mit Verweis auf Vorerkrankungen, unpersönliche Kommunikation und eine als intransparent empfundene Kostenstruktur. Ebenso regelmäßig steht die andere Seite in den Bewertungstexten: Bei eindeutigen Fällen wird anstandslos erstattet, und im Gold-Tarif beschreiben Kunden die Abwicklung als schnell und unkompliziert. Das passt zum Tarifaufbau, denn in Gold gibt es weder eine Selbstbeteiligung noch eine Summengrenze, über die sich streiten ließe. Eine nach Tarifstufen aufgeschlüsselte Bewertungsstatistik veröffentlicht keines der beiden Portale, die Beobachtung stammt aus den Bewertungstexten selbst.

Ein Gegengewicht liefert die Stiftung Warentest, allerdings nicht für dieses Produkt. Im Hunde-OP-Versicherungs-Vergleich in Finanztest 5/2025, veröffentlicht am 16. April 2025, wurden 121 Tarifvarianten reiner OP-Versicherungen geprüft. Balunos ist dort mit den Stufen Bronze, Silber und Gold vertreten, allerdings mit der separaten Balunos Hunde-OP-Versicherung, die dieselben Tarifnamen trägt wie die hier besprochene Hundekrankenversicherung, aber ein eigenständiges, günstigeres Produkt ist. Eine Einzelnote oder eine Aussage zur Krankenversicherung lässt sich daraus nicht ableiten. Sehr gute reine OP-Versicherungen kosten laut diesem Vergleich zwischen 216 und 403 Euro im Jahr, deutlich weniger als eine Krankenvollversicherung wie Balunos Gold, die zusätzlich ambulante Behandlungen, Diagnostik und Medikamente abdeckt.

Stärken und Schwächen von Balunos

Dafür spricht:

Gold ohne Selbstbeteiligung und mit unbegrenzter Versicherungssumme

Schadenfreiheitsbonus bis 1.000 € und weltweiter Schutz bis 12 Monate

45 Tage Widerrufsrecht statt der üblichen 14

Dagegen spricht:

Bewertungen im unteren Marktfeld auf beiden großen Portalen

20 % Selbstbeteiligung je Leistungsfall in Bronze und Silber statt einer Jahresgrenze

Bis zu 12 Monate Wartezeit für erbliche und angeborene Erkrankungen

Aufnahme nur bis zum 9. Geburtstag

Herzerkrankungen laut Vergleichsportal vom Schutz ausgenommen

Keine öffentlichen Preise, jeder Beitrag erst über den Rechner

Für wen Balunos passt und für wen nicht

Passend ist Balunos für einen jungen, gesunden Hund ohne bekannte Rassevorbelastung, dessen Halter Gold nimmt. Diese Kombination bringt unbegrenzte Deckung, keine Selbstbeteiligung und den vierfachen GOT-Satz, und die häufigsten Streitpunkte aus den Bewertungen entfallen konstruktionsbedingt.

Nicht passend ist der Anbieter, wenn Sie wegen des Budgets über Bronze oder Silber nachdenken, denn die 20-Prozent-Regel frisst den Preisvorteil beim ersten ernsten Schadenfall. Ebenso wenig passt er für Hunde über neun Jahre, für Rassen mit bekannter Herzdisposition wie Cavalier King Charles Spaniel, Boxer oder Dobermann und für Halter, denen eine reibungslose Regulierung wichtiger ist als jedes Leistungsdetail.

Es gibt eine dritte Möglichkeit: gar keine Vollversicherung. Die Verbraucherzentrale hält eine reine OP-Kostenversicherung für viele Halter für die günstigere Wahl und rät, vor Abschluss gezielt auf Ausschlüsse, Selbstbehalte und Wartezeiten zu sehen. Wer die Routinekosten ohnehin selbst zahlt und nur die 2.000-Euro-Operation abfedern will, fährt mit einer OP-Versicherung Hund oft besser.

Alternativen: Barmenia, AGILA und PETPROTECT

Die drei folgenden Anbieter lösen jeweils genau eine der oben genannten Schwächen.

Barmenia: geprüfte Regulierungsqualität

Der Tarif Hunde-OP Premium SB 0 erhielt in Finanztest 5/2025 die Note „Sehr gut (1,3)“ und damit die beste Bewertung im OP-Testfeld. Wenn Ihr Hauptargument gegen Balunos die Bewertungslage ist, bekommen Sie hier das Gegenteil: eine unabhängig geprüfte OP-Police ohne Selbstbeteiligung, deren Versicherer das Risiko selbst trägt. Für Halter, denen es vor allem um die große Operation geht, ist der Wechsel zur Barmenia Tierkrankenversicherung der direkteste.

AGILA: ein Versicherer, der das Risiko selbst trägt

AGILA führt den Vollschutz für Hunde als Tierkrankenschutz Exklusiv und ist ein eigenständiger Tierversicherer, bei dem Vertragspartner und Zahler zusammenfallen. Wer nach der Frage, wer eigentlich haftet, lieber einen einzigen Ansprechpartner hätte, findet hier das Gegenmodell zur Konstruktion aus Marke und Risikoträger.

PETPROTECT: die Selbstbeteiligung gilt pro Jahr

PETPROTECT arbeitet mit einer festen Selbstbeteiligung pro Versicherungsjahr statt mit einem Prozentsatz je Rechnung. Damit entfällt die Mechanik, die den Kreuzbandfall oben so teuer gemacht hat: Der Eigenanteil ist nach oben gedeckelt, egal wie viele Rechnungen im Jahr anfallen. Für Hunde, bei denen mehrere Behandlungen absehbar sind, ist das der rechnerisch bessere Aufbau.

Häufige Fragen zur Balunos Tierversicherung

Wer steckt hinter Balunos?

Balunos ist eine Marke der ias Internationale Assekuranz-Service GmbH aus Bremen, eines Assekuradeurs mit Zeichnungsvollmacht. Vertrieb, Verwaltung und Schadenbearbeitung übernimmt die ias, das versicherte Risiko trägt die Sparkassen-Versicherung Sachsen. Leistungspflichtig im Schadenfall ist damit die Sparkassen-Versicherung Sachsen.

Wie kündige ich meinen Vertrag bei Balunos?

Die Kündigung geht in Textform an den Kundenservice, also per E-Mail oder Brief mit Vertragsnummer. Welche Frist gilt, steht in Ihrem Versicherungsschein. Zusätzlich haben Sie bei Neuverträgen ein auf 45 Tage verlängertes Widerrufsrecht, und nach einer Beitragserhöhung greift in aller Regel ein Sonderkündigungsrecht.

Wie reiche ich eine Rechnung bei Balunos ein?

Rechnungen werden digital eingereicht: Sie laden die tierärztliche Rechnung im Kundenbereich als Foto oder PDF hoch. Reichen Sie den Befund gleich mit ein. Ein großer Teil der Rückfragen und der langen Bearbeitungszeiten, von denen Bewertungen berichten, entsteht daran, dass die Diagnose für die Prüfung nicht eindeutig belegt ist.

Versichert Balunos auch Katzen?

Ja. Neben den vier Hundeprodukten gibt es eine Katzen-OP-Versicherung und eine Katzenkrankenversicherung. Aufbau und Erstattungslogik folgen dem gleichen Muster aus Tarifstufen, GOT-Satz und Wartezeiten, die Leistungsgrenzen und die Beiträge liegen jedoch anders als bei den Hundetarifen.

Fazit: Gold zahlt sich aus, Bronze und Silber nicht

Gold ist eine ernstzunehmende Police: Die Versicherungssumme ist offen, ein Eigenanteil fällt nicht an, und es ist die Tarifstufe, in der auch die Bewertungen am freundlichsten ausfallen. Bronze und Silber verdienen dieses Urteil nicht, denn 20 % je Leistungsfall mit 200 € Mindestbetrag verwandeln den günstigen Beitrag beim zweiten Schaden in eine teure Rechnung. Wer abschließt, sollte die zwölf Monate Wartezeit für erbliche Erkrankungen und den Herz-Ausschluss einkalkulieren. Und wer nach den Bewertungen ein ungutes Gefühl behält, sollte ihm folgen: Es gibt geprüfte Alternativen zum vergleichbaren Preis.