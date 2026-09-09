Kurz gesagt Deutsch gilt als kompliziert – drei Artikel, vier Fälle, endlose Komposita. Trotzdem lernen es heute Millionen Menschen erfolgreich per App. Wir zeigen dir zehn Anbieter im Vergleich, von Duolingo bis Promova, und sagen dir, welcher zu deinem Lerntyp passt.

Rund 130 Millionen Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache, weit mehr lernen es als Fremdsprache – wegen eines Jobs, eines Studienplatzes oder schlicht aus Neugier auf ein Land mitten in Europa. Was früher zwingend einen Kurs an der Volkshochschule bedeutete, erledigst du heute zwischen zwei U-Bahn-Stationen auf dem Handy.

Der Haken: Der Markt an Deutsch-Apps ist unübersichtlich groß geworden. Manche setzen auf Punkte und Belohnungen, andere auf echten Unterricht mit Lehrkräften, wieder andere lassen dich einfach mit Muttersprachlern chatten. Damit du nicht zehn Apps parallel testen musst, haben wir das für dich übernommen.

Im Folgenden liest du, wie sich die zehn bekanntesten Anbieter beim Deutschlernen wirklich schlagen – inklusive Preisen, Stärken und ehrlich benannten Schwächen.

Deutsch lernen mit App: Die 10 besten Anbieter im Überblick

Bevor du in die Details einsteigst, hier die Kurzfassung: Diese zehn Anbieter haben sich beim Deutschlernen als besonders zuverlässig erwiesen – vom kostenlosen Einstieg bis zum Live-Unterricht mit Zertifikat.

Anbieter Verfügbare Sprachen Besonders stark bei Duolingo 42 Sprachen Kostenloser Einstieg, Gamification, tägliche Kurzlektionen Babbel 14 Sprachen Strukturierter Lehrplan, Grammatikerklärungen, Spracherkennung Busuu 14 Sprachen Korrektur durch Muttersprachler, anerkanntes Zertifikat Rosetta Stone 25 Sprachen Immersionsmethode, Aussprachetraining, Lifetime-Zugang Mondly 40 Sprachen KI-Chatbot, AR-/VR-Modus, günstiger Jahrespreis italki Alle Sprachen 100.000+ Tutoren, freie Lehrerwahl, Community-Preise ab 4 € Lingoda 6 Sprachen Live-Kleingruppen, echte Lehrkräfte, offizielles Zertifikat Chatterbug 4 Sprachen 1:1-Privatstunden, kostenlose Live-Streams Promova 6 Sprachen KI-Tutor rund um die Uhr, Live-Gruppenklassen Gymglish 5 Sprachen Tägliche E-Mail-Episoden, adaptiver Schwierigkeitsgrad

Die 10 besten Apps, um Deutsch zu lernen – im Detail

Eine allgemeingültige Nummer eins gibt es nicht – zu unterschiedlich sind Lernziele, Budget und Zeitbudget. Deshalb bekommst du zu jedem Anbieter eine klare Einordnung, für wen er sich lohnt.

1. Duolingo – der kostenlose Türschritt ins Deutsche

Duolingo ist für die meisten der erste Kontakt mit dem Sprachenlernen per App – über 500 Millionen Menschen weltweit haben sie installiert. Der Grund liegt auf der Hand: Die Basisversion ist wirklich kostenlos, nicht nur eine abgespeckte Demo mit versteckter Bezahlschranke.

Angetrieben wird das Ganze von einem simplen Belohnungssystem aus Streaks, Ligen und Erinnerungen, das erstaunlich gut funktioniert – wer schon mal Panik hatte, seine 200-Tage-Serie zu verlieren, kennt den Effekt. Jede Lektion dauert 5 bis 10 Minuten, ideal für die Bahnfahrt zur Arbeit.

Wer keine Werbung will und offline lernen möchte, bucht Super Duolingo ab 7,49 €/Monat im Jahresabo; Duolingo Max ergänzt KI-gestützte Erklärungen und Rollenspiele mit virtuellen Gesprächspartnern.

Für die deutsche Grammatik gilt: Duolingo bringt dir Artikel, Fälle und Satzstellung eher intuitiv bei, über viele Wiederholungen statt über Regeln. Das funktioniert gut fürs Grundgefühl, reicht aber nicht, um zu verstehen, warum aus “der” plötzlich “dem” wird.

Genau deshalb würden wir Duolingo niemandem als einzige Quelle empfehlen, der Deutsch ernsthaft lernen will. Als tägliches Einstiegs- und Auffrischungstool, kombiniert mit einer grammatikstärkeren App oder echtem Unterricht, ist es dagegen kaum zu schlagen.

Duolingo eignet sich am besten für: absolute Einsteiger ohne Budget, die sich täglich zum Dranbleiben motivieren wollen, bevor sie in eine strukturiertere Lösung investieren.

2. Babbel – strukturierter Lehrplan fürs Deutsche

Wer über die Spielerei hinaus systematisch lernen will, landet fast automatisch bei Babbel. Über 150 Linguisten und Didaktiker haben die Kurse entwickelt, orientiert am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) – du weißt also jederzeit, auf welchem Niveau du wirklich stehst.

Besonders wertvoll für Deutschlerner: Babbel erklärt Grammatik nicht isoliert, sondern eingebettet in realistische Dialoge – Wohnungssuche, Behördengang, erstes Vorstellungsgespräch. Genau die Themen, bei denen es im echten Leben in Deutschland darauf ankommt.

Die integrierte Spracherkennung hört dir beim Üben zu und korrigiert deine Aussprache – bei Wörtern mit Umlauten oder dem berüchtigten “ch”-Laut ein echter Vorteil gegenüber Apps ohne dieses Feature.

Preislich ist Babbel fair kalkuliert: Das 12-Monats-Abo kostet 8,99 €/Monat, aktuell mit 50 % Rabatt, ein Lifetime-Zugang zu allen 14 Sprachen liegt bei 299,99 €. Wer zusätzlich Live-Unterricht mit echten Lehrkräften möchte, bucht Babbel Live direkt in der App dazu.

Ein Wermutstropfen: Eine dauerhaft kostenlose Version gibt es nicht, nur eine kurze Schnupperlektion. Für die Qualität der Kurse ist das aber ein vertretbarer Deal – du bekommst spürbar mehr Substanz als bei den meisten Gratis-Apps.

Babbel eignet sich am besten für: Lernende, die von Anfang an sauber strukturiert lernen wollen und bereit sind, für hochwertige, alltagsnahe Deutschkurse zu zahlen.

3. Busuu – Korrektur von echten Deutschsprachigen

Busuu löst ein Problem, an dem viele Apps scheitern: Wer korrigiert eigentlich deinen ersten deutschen Aufsatz? Bei Busuu übernehmen das echte Muttersprachler aus der Community – kostenlos, als Teil der Basisversion.

Die Kurse folgen dem GER-Rahmen von A1 bis B2 und decken Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben ab. Besonders relevant für alle, die Deutsch beruflich brauchen: Busuu vergibt in Kooperation mit McGraw-Hill Education offiziell anerkannte Zertifikate – ein Nachweis, den du bei Bewerbungen tatsächlich vorlegen kannst.

Preislich gehört Busuu zu den günstigsten Optionen in diesem Vergleich: Das 12-Monats-Premium-Abo kostet 4,83 €/Monat (57,99 € gesamt, aktuell bis zu 51 % Rabatt), Premium Plus mit Grammatikkurs und Studienplan 5,83 €/Monat.

Ein KI-Studienplan erkennt deine Schwächen und passt die Reihenfolge der Übungen automatisch an – praktisch, wenn du zum Beispiel regelmäßig bei Präpositionen strauchelst. So arbeitest du nicht stur alle Lektionen ab, sondern gezielt an dem, was dich wirklich bremst.

Der einzige Wermutstropfen: Wie schnell du Feedback von der Community bekommst, hängt davon ab, wie viele Muttersprachler gerade online sind. Zu Stoßzeiten geht es meist schnell, nachts kann es etwas dauern.

Busuu eignet sich am besten für: alle, die ein offiziell anerkanntes Zertifikat anstreben und echtes Feedback von Muttersprachlern wollen, ohne viel Geld auszugeben.

4. Rosetta Stone – Deutsch ganz ohne Übersetzung

Rosetta Stone gibt es seit über 30 Jahren, und das Prinzip ist bis heute ungewöhnlich: keine Übersetzung ins Deutsche und zurück, sondern Lernen ausschließlich über Bilder, Klang und Kontext – so, wie du als Kind deine Muttersprache aufgenommen hast.

Kernstück ist die hauseigene TruAccent-Technologie, die deine Aussprache in Echtzeit mit der von Muttersprachlern vergleicht. Für Laute, die im Deutschen besonders schwerfallen – der Umlaut “ü”, das gerollte oder gehauchte “r” – ist das ein spürbarer Vorteil gegenüber Apps ohne Sprachanalyse.

Der Lehrplan führt dich systematisch von A1 bis B2, wobei Grammatikregeln nie explizit erklärt, sondern über Muster und Wiederholung vermittelt werden. Das baut ein solides Sprachgefühl auf, kann aber frustrieren, wenn du eigentlich wissen willst, warum eine Endung wechselt.

Preislich sticht vor allem der Lifetime-Zugang heraus: einmalig 149 € statt regulär 399 € für alle 25 Sprachen dauerhaft. Das 12-Monats-Abo kostet aktuell mit 50 % Rabatt 9,95 €/Monat, dazu kommt eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, die das Ausprobieren risikofrei macht.

Die Oberfläche wirkt im Vergleich zu jüngeren Apps etwas nüchterner, doch wer konsequent dranbleibt, merkt vor allem beim Hörverstehen und der Aussprache schnell Fortschritte – zwei Bereiche, in denen Rosetta Stone besonders stark ist.

Rosetta Stone eignet sich am besten für: auditive Lerntypen, die Deutsch intuitiv über Hören und Nachsprechen aufbauen wollen und langfristig planen statt monatlich zu zahlen.

5. Mondly – Deutsch lernen mit KI und VR

Mondly punktet mit Technik, die andere Apps schlicht nicht bieten: ein Konversations-Chatbot, Augmented-Reality-Übungen und ein VR-Modus, mit dem du Alltagsgegenstände im eigenen Wohnzimmer auf Deutsch beschriftest.

Die täglichen Lektionen dauern nur rund 5 Minuten und beginnen meist mit einem Dialog statt einer trockenen Vokabelliste. Der Chatbot simuliert reale Situationen – Restaurant, Flughafen, Arzttermin – und reagiert direkt auf das, was du sagst oder tippst.

Preislich ist Mondly kaum zu unterbieten: Das Jahresabo für alle 40 Sprachen gleichzeitig kostet 62,32 € (5,19 €/Monat), ein Lifetime-Zugang liegt bei rund 100 € – aktuell mit bis zu 70 % Rabatt.

Für deutsche Grammatik gilt Ähnliches wie bei Duolingo: Mondly erklärt Regeln eher knapp und setzt stärker auf Wiederholung und Konversation. Wer detaillierte Erklärungen zu Fällen und Artikeln braucht, sollte eine zweite Quelle wie Babbel dazunehmen.

Dafür überzeugt die App auf technischer Seite durchgehend: verfügbar auf iOS, Android, im Web, über Alexa und sogar auf VR-Headsets. Für alle, die Spaß an neuen Formaten haben, ist das ein echter Pluspunkt gegenüber klassischeren Anbietern.

Mondly eignet sich am besten für: technikaffine Lernende, die von Tag eins an Konversation üben wollen – zu einem der günstigsten Preise im gesamten Vergleich.

6. italki – den eigenen Deutschlehrer frei wählen

italki ist keine klassische App mit Lehrplan, sondern ein globaler Marktplatz mit über 100.000 Sprachlehrern. Du suchst, vergleichst Profile und Bewertungen und buchst deinen Wunschlehrer direkt – ähnlich wie bei einer Ferienwohnungsbuchung, nur eben für Deutschunterricht.

Die Preisspanne ist riesig: Community-Tutoren ohne formale Lehrausbildung, aber mit Deutsch als Muttersprache, kosten ab 4 € pro Stunde. Ausgebildete DaF-Lehrkräfte (Deutsch als Fremdsprache) verlangen 10 bis 30 €, Spezialisten für Prüfungsvorbereitung wie das Goethe-Zertifikat auch mehr.

Der große Unterschied zu App-basierten Anbietern: Es gibt keinen vorgegebenen Lehrplan. Du bestimmst, was in der Stunde passiert – freies Gespräch, Aussprachetraining, Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch oder gezielte Fallgrammatik.

Eine Probestunde gibt es bereits ab 1 €. Gefällt dir der Lehrer nicht, buchst du beim nächsten Mal einfach jemand anderen – ein minimales Risiko bei potenziell großem Nutzen. Bezahlt wird über italki Credits, ein Credit entspricht einem US-Dollar.

Wer klare Struktur mit festem Lehrplan sucht, ist bei italki weniger gut aufgehoben als bei Lingoda oder Chatterbug. Wer dagegen maximale Flexibilität und einen persönlichen Draht zum Lehrer will, findet hier kaum eine bessere Alternative.

italki eignet sich am besten für: alle, die individuellen 1:1-Unterricht ohne festes Kurssystem wollen und ihren Preis selbst mitbestimmen möchten.

7. Lingoda – Live-Deutschunterricht mit Zertifikat

Lingoda ist streng genommen keine App, sondern eine Online-Sprachschule mit echtem Live-Unterricht in Kleingruppen oder als Einzelstunde. Statt gegen einen Algorithmus zu üben, sitzt du in einem virtuellen Klassenraum mit einer zertifizierten Lehrkraft.

Gruppenunterricht startet bei 54,99 €/Monat (4 Stunden, Plan S), Einzelunterricht ab 134,99 €/Monat – mehr als bei reinen Apps, dafür bekommst du echten Unterricht, feste Lehrmaterialien und ein offizielles Abschlusszertifikat nach GER-Niveau A1 bis C1.

Besonders beliebt ist der “Sprint”: Wer innerhalb eines Monats täglich eine Stunde Unterricht nimmt, bekommt bis zu 100 % des Kurspreises zurück. Ein cleverer Anreiz, konsequent dranzubleiben, statt Stunden verfallen zu lassen.

Die Kurse laufen anfangs oft auf Englisch und wechseln mit steigendem Niveau zunehmend ins Deutsche. Alle Lehrkräfte unterrichten nach identischen Materialien, sodass du problemlos den Termin wechseln kannst, ohne den Anschluss zu verlieren.

Wer reines App-Lernen sucht, ist bei Lingoda fehl am Platz. Wer aber echten Sprechdruck und einen anerkannten Nachweis will, findet im Onlinebereich kaum ein vergleichbares Angebot.

Lingoda eignet sich am besten für: alle, die strukturierten Live-Unterricht mit echten Lehrkräften und einem offiziell anerkannten Zertifikat suchen.

8. Chatterbug – Privatstunden und kostenlose Streams

Chatterbug kommt aus Berlin, und das merkt man am Deutschangebot. Das Konzept kombiniert 1:1-Privatstunden mit zertifizierten Muttersprachlern und ein umfangreiches Selbstlernangebot aus Live-Streams und Übungsaufgaben.

Herzstück sind die Privatstunden zu 25 oder 50 Minuten, vollständig auf Deutsch. Der beliebteste Plan “Serious” bietet 8 Stunden im Monat für 155 € – umgerechnet rund 20 € pro Stunde, günstig für professionellen Einzelunterricht.

Wer erst reinschnuppern will, nutzt die “Streams Only”-Option: komplett kostenlos, mit täglichen Live-Streams auf verschiedenen Niveaustufen. Ein echter Mehrwert, bevor du überhaupt etwas bezahlst.

Chatterbug bietet bewusst nur vier Sprachen an – Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch. Weniger Auswahl heißt hier aber mehr Tiefe: Die Deutsch-Lehrpläne sind spürbar durchdacht, statt auf breiter Front dünn verteilt zu sein.

Die Plattform läuft komplett webbasiert, ohne App-Installation, und folgt dem GER-Rahmen von A1 bis C1. Dein Fortschritt wird nachvollziehbar dokumentiert – hilfreich, wenn du dein Sprachniveau später für Bewerbungen oder ein Studium belegen musst.

Chatterbug eignet sich am besten für: Deutschlernende, die schnell ins echte Sprechen einsteigen wollen – mit professionellem Einzelunterricht zu einem fairen Preis.

9. Promova – KI-Tutor und Live-Klassen kombiniert

Promova ist einer der jüngeren Anbieter im Vergleich, aber bereits eine ernstzunehmende Option. Die App verbindet KI-gestützte Lernpfade, Live-Gruppenklassen und einen rund um die Uhr verfügbaren KI-Tutor in einem einzigen Produkt.

Für Deutschlerner bedeutet das: strukturierte Lektionen, Vokabeltraining mit Spaced Repetition und die Möglichkeit, mit einem KI-Chatbot in simulierten Alltagssituationen zu sprechen, inklusive Sprachkorrektur in Echtzeit, wenn du das möchtest.

Was Promova von reinen Apps abhebt, sind die täglichen Live-Gruppenklassen mit echten Lehrkräften zu verschiedenen Zeiten – die Flexibilität einer App gepaart mit der sozialen Komponente von Live-Unterricht.

Die Preise sind variabel, aber häufig mit Rabatten von bis zu 50 % verfügbar. Ein Punkt, den du vorher wissen solltest: Die Benutzeroberfläche ist aktuell auf Englisch statt auf Deutsch ausgelegt, was für Anfänger eine zusätzliche kleine Hürde sein kann.

Da Promova noch jung ist, ist der Deutsch-Content etwas weniger umfangreich als bei etablierten Anbietern wie Babbel oder Rosetta Stone. Die Entwicklung geht allerdings spürbar schnell voran, und der KI-Tutor federt viele Lücken bereits gut ab.

Promova eignet sich am besten für: technikaffine Einsteiger, die KI-Unterstützung und Live-Gruppenunterricht in einer App vereinen wollen.

10. Gymglish – Deutsch täglich per E-Mail

Gymglish geht einen komplett anderen Weg als alle bisher genannten Anbieter: Statt einer App bekommst du täglich eine kurze E-Mail-Episode – eine Art Fortsetzungsgeschichte auf Deutsch, in der du den Alltag fiktiver Figuren verfolgst und dabei lernst.

Dahinter steckt ein adaptiver Algorithmus: Er analysiert deine Fehler und passt Schwierigkeitsgrad sowie Wiederholungsfrequenz automatisch an. Schwache Punkte werden häufiger trainiert, sichere Bereiche seltener wiederholt – individuelles Lernen ganz ohne dein Zutun.

Preislich bewegt sich Gymglish im oberen Mittelfeld: 12 Monate kosten 216 € (18 €/Monat), 24 Monate 360 €, 36 Monate 432 €. Wichtig zu wissen: Ein Abo gilt jeweils nur für eine Sprache.

Besonders beliebt ist Gymglish bei Berufstätigen mit wenig Zeit: Die Episoden dauern nur 10 bis 15 Minuten, landen einfach im E-Mail-Postfach und lassen sich ohne separates Einloggen in eine App in den Alltag integrieren.

Der humorvolle, leicht schräge Erzählstil ist für manche ein Highlight, für andere gewöhnungsbedürftig. Eine kostenlose Testphase gibt dir vorab die Möglichkeit, den Stil kennenzulernen, bevor du ein Jahresabo abschließt.

Gymglish eignet sich am besten für: Berufstätige, die täglich nur 10 bis 15 Minuten investieren können und durch episodenbasiertes, humorvolles Lernen motiviert werden.

Warum Apps das Deutschlernen tatsächlich erleichtern

Das größte Hindernis beim Sprachenlernen ist selten fehlendes Talent, sondern fehlende Konsequenz. Genau hier setzen gute Apps an: Erinnerungen, Streaks und Lektionen von 5 bis 15 Minuten senken die Hemmschwelle so weit, dass tägliches Üben tatsächlich zur Gewohnheit wird – ähnlich wie das kurze Scrollen durch soziale Medien.

Wissenschaftlich stecken meist zwei Prinzipien dahinter: Spaced Repetition, also die verteilte Wiederholung genau dann, wenn du eine Vokabel zu vergessen drohst, und Active Recall, das aktive Abrufen statt passives Wiederlesen. Beide Methoden sind in der Kognitionsforschung gut belegt und wirken deutlich nachhaltiger als stures Auswendiglernen von Wortlisten.

Dazu kommt der Zugang zu echten Sprachvorbildern per Fingertipp: Wo frühere Generationen für authentischen Deutschkontakt einen Auslandsaufenthalt brauchten, liefern dir Apps heute Muttersprachler, realistische Dialoge und Alltagsszenarien direkt aufs Smartphone – vorausgesetzt, du bleibst am Ball.

Was keine Deutsch-App ersetzen kann

So gut moderne Apps auch geworden sind: Vollständigen Sprachunterricht ersetzen sie nicht. Ihr größter blinder Fleck ist die echte Spontankonversation. Eine App bringt dir Vokabeln und Fälle bei, aber das Gefühl, mit einem echten Menschen zu diskutieren, einen Witz zu verstehen oder einen bayerischen Dialekt zu entziffern, simuliert keine Software vollständig.

Auch kulturelle Feinheiten bleiben oft auf der Strecke: warum der Small Talk in Deutschland eher zurückhaltend ausfällt, warum “Kollege” nicht dasselbe bedeutet wie “Freund” oder welcher Ton in welcher Situation angemessen ist. Diesen kulturellen Code lernst du am besten durch echten Kontakt – Tandem-Partner, Live-Unterricht oder einen Aufenthalt im deutschsprachigen Raum.

Wer ernsthaft auf ein hohes Niveau (B2, C1) zielt, sollte Apps daher als Ergänzung sehen, nicht als alleinige Methode. Eine bewährte Kombination: täglich 15 bis 30 Minuten App-Training für Vokabeln und Grammatik, dazu regelmäßige Gesprächsstunden bei italki, Chatterbug oder Lingoda und möglichst viel echter Deutschkontakt über Podcasts, Filme und Bücher.

Praktische Tipps fürs Deutschlernen mit App

Lieber täglich kurz als selten lang: 15 Minuten jeden Tag bringen mehr als zwei Stunden am Wochenende. Nutze Erinnerungen und Streaks, um eine feste Routine aufzubauen, idealerweise zur gleichen Tageszeit.

15 Minuten jeden Tag bringen mehr als zwei Stunden am Wochenende. Nutze Erinnerungen und Streaks, um eine feste Routine aufzubauen, idealerweise zur gleichen Tageszeit. Von Anfang an sprechen: Der perfekte Moment, um mit Sprechen zu beginnen, kommt nie von allein. Nutze die Sprechfunktionen deiner App aktiv und buche früh eine Konversationsstunde bei italki oder Chatterbug, auch wenn du noch stockst.

Der perfekte Moment, um mit Sprechen zu beginnen, kommt nie von allein. Nutze die Sprechfunktionen deiner App aktiv und buche früh eine Konversationsstunde bei italki oder Chatterbug, auch wenn du noch stockst. Mehrere Werkzeuge kombinieren: Eine strukturierte App wie Babbel für Grammatik, Duolingo als tägliches Aufwärmen und eine Konversationsplattform für echtes Sprechen ergänzen sich hervorragend – Deutschlernen ist kein Sprint mit nur einem Werkzeug.

Eine strukturierte App wie Babbel für Grammatik, Duolingo als tägliches Aufwärmen und eine Konversationsplattform für echtes Sprechen ergänzen sich hervorragend – Deutschlernen ist kein Sprint mit nur einem Werkzeug. Deutschen Alltag einbauen: Stell dein Smartphone auf Deutsch um, hör Podcasts für Lernende wie “Slow German” und schau Serien mit deutschen Untertiteln. Jede zusätzliche Minute Sprachkontakt zählt.

Stell dein Smartphone auf Deutsch um, hör Podcasts für Lernende wie “Slow German” und schau Serien mit deutschen Untertiteln. Jede zusätzliche Minute Sprachkontakt zählt. Konkrete Ziele setzen: “Ich möchte Deutsch lernen” motiviert kaum, “In sechs Monaten führe ich ein Vorstellungsgespräch auf Deutsch” schon. Ein klares Ziel hilft dir, die passende App zu wählen und auch in zähen Phasen dranzubleiben.

So findest du deine passende Deutsch-App

Die ehrlichste Antwort vorweg: Die beste App ist die, die du wirklich regelmäßig nutzt. Ein durchstrukturierter Kurs wie Lingoda bringt nichts, wenn du Live-Unterricht scheust; Gymglish ist unschlagbar für jemanden, der täglich seine Mails checkt, aber nutzlos für jemanden, der lieber in einer App tippt. Frag dich also zuerst: Wie lernst du am liebsten, wann hast du Zeit, wie viel willst du ausgeben – und was ist dein konkretes Ziel?

Nutze außerdem die kostenlosen Testphasen, die fast alle Anbieter anbieten. Babbel, Mondly, Busuu, Lingoda und Co. lassen dich vor der Kaufentscheidung reinschnuppern – probiere ruhig zwei oder drei Apps parallel aus, bevor du dich auf ein Jahresabo festlegst. Eine Woche Testen kann dir eine Fehlentscheidung ersparen.

Häufig gestellte Fragen zu Apps fürs Deutschlernen

Welche App eignet sich am besten, um Deutsch zu lernen? Das hängt stark von deinem Lernstil ab. Für strukturiertes Lernen mit klarem Lehrplan ist Babbel eine gute Wahl, für einen kostenlosen Einstieg Duolingo. Wer echten Live-Unterricht möchte, ist bei Lingoda oder Chatterbug gut aufgehoben, und wer maximale Flexibilität bei der Lehrerwahl sucht, findet sie bei italki. Kann ich mit einer App wirklich fließend Deutsch sprechen lernen? Apps allein reichen für echte Fließendheit selten aus. Sie trainieren Vokabeln, Grammatik und tägliche Routine hervorragend, aber echte Gesprächssicherheit entsteht erst durch regelmäßiges Sprechen mit Menschen. Am effektivsten ist die Kombination aus Lern-App und Live-Unterricht oder Tandem-Partner. Welche App passt am besten für absolute Anfänger ohne Deutschkenntnisse? Duolingo eignet sich ideal für den absoluten Einstieg: kostenlos, spielerisch und ohne Vorwissen. Wer von Anfang an strukturierter lernen will, sollte Babbel oder Mondly ausprobieren, beide bieten klare Einstiegspfade auf A1-Niveau. Auch Promova ist dank seiner KI-gestützten Lernpfade eine gute Option für Einsteiger. Wie lange dauert es, mit einer App Deutsch zu lernen? Das hängt stark von Ausgangsniveau, Lernintensität und Zielniveau ab. Bei täglich 20 bis 30 Minuten erreichen viele Lernende nach 3 bis 6 Monaten ein solides A2/B1-Niveau. Bis zur echten Fließendheit auf B2/C1-Niveau dauert es realistisch 1 bis 3 Jahre, vorausgesetzt du lernst konsequent und kombinierst verschiedene Methoden. Gibt es kostenlose Apps, um Deutsch zu lernen? Ja. Duolingo bietet eine vollständig kostenlose Basisversion ohne Zeitlimit. Auch Busuu und Mondly haben kostenlose Einstiegsversionen, und Chatterbug stellt kostenlose Live-Streams bereit. Wer Einzelunterricht möchte, findet bei italki sehr günstige Community-Tutoren ab 4 € pro Stunde. Was unterscheidet eine Deutsch-Lern-App von einem Online-Sprachkurs? Eine App wie Babbel, Duolingo oder Mondly funktioniert selbstgesteuert: Du lernst im eigenen Tempo, wann und wo du willst. Ein Online-Sprachkurs wie Lingoda oder Chatterbug bietet dagegen strukturierten Live-Unterricht mit echten Lehrkräften zu festen Zeiten. Apps sind flexibler und günstiger, Online-Kurse intensiver und stärker auf Sprechkompetenz ausgerichtet.