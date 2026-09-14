Du willst dein Rosetta-Stone-Abo loswerden? Die gute Nachricht: Egal ob du über die Website, den App Store oder Google Play gebucht hast – die Kündigung dauert in der Regel nur wenige Minuten, solange du den richtigen Weg kennst. Die schlechte Nachricht: Genau da scheitern viele, weil eine App-Löschung allein nichts bewirkt. Hier bekommst du alle Fristen, alle Kündigungswege und alles, was du vorher wissen solltest.

Rosetta Stone kündigen: Das Wichtigste in Kürze

Kündigungsfrist: mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Abrechnungstermin, unabhängig vom Buchungsweg

mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Abrechnungstermin, unabhängig vom Buchungsweg Kündigungsweg: immer dort, wo du gebucht hast – Website, App Store (iOS) oder Google Play (Android), alternativ per E-Mail an den Support

immer dort, wo du gebucht hast – Website, App Store (iOS) oder Google Play (Android), alternativ per E-Mail an den Support Rückerstattung möglich? Ja, innerhalb der ersten 14 Tage über das gesetzliche EU-Widerrufsrecht sowie Rosetta Stones eigene Geld-zurück-Garantie; danach in der Regel nicht mehr

Ja, innerhalb der ersten 14 Tage über das gesetzliche EU-Widerrufsrecht sowie Rosetta Stones eigene Geld-zurück-Garantie; danach in der Regel nicht mehr Bearbeitungsdauer: Website-Kündigungen werden meist sofort per Bestätigungsmail quittiert, E-Mail-Anfragen an den Support brauchen etwa 2 bis 3 Werktage

So kündigst du Rosetta Stone Schritt für Schritt

Eine Grundregel entscheidet darüber, welcher Weg für dich der richtige ist: Du kündigst immer über den Kanal, über den du auch bezahlt hast. Hast du direkt auf der Rosetta-Stone-Website gebucht, hilft dir der App Store nicht weiter – und umgekehrt. Wichtig vorab: Das bloße Löschen der App oder Deaktivieren deines Kontos beendet dein Abo nicht. Solange du nicht aktiv über einen der folgenden Wege kündigst, läuft die Zahlung weiter.

Kündigung über die Account-Seite (Web)

Hast du dein Abo direkt auf de.rosettastone.com abgeschlossen, läuft die Kündigung ausschließlich über den Desktop-Browser – nicht über die App und nicht über die mobile Website.

Melde dich am Desktop-Rechner auf de.rosettastone.com mit deinen Zugangsdaten an. Öffne über das Profilsymbol oben rechts die Kontoeinstellungen. Gehe zum Bereich „Abonnement verwalten“. Klicke auf „Abonnement kündigen“ und arbeite dich durch den anschließenden Rückhalte-Dialog, ohne dich davon abbringen zu lassen. Bestätige die Kündigung zum Abschluss und warte auf die Bestätigungsmail – erst mit dieser gilt sie als wirksam.

Kündigung über iOS / App Store

Wer über den Apple App Store abonniert hat, kündigt nicht bei Rosetta Stone, sondern über die Apple-Kontoeinstellungen – Rosetta Stone hat auf diese Abos keinen direkten Zugriff.

Öffne auf iPhone oder iPad die Einstellungen-App. Tippe ganz oben auf deinen Namen, um zur Apple-ID zu gelangen. Wähle „Abonnements“ aus. Suche in der Liste nach „Rosetta Stone“ und öffne den Eintrag. Tippe auf „Abonnement kündigen“ und bestätige den Vorgang.

Taucht Rosetta Stone in deiner Abo-Liste gar nicht auf, wurde dein Zugang vermutlich direkt über die Website gebucht – dann gilt der Web-Weg oben.

Kündigung über Android / Google Play

Genauso verhält es sich bei Buchungen über Google Play: Die Kündigung läuft über dein Google-Konto, nicht über Rosetta Stone direkt.

Öffne die Google-Play-Store-App auf deinem Android-Gerät. Tippe oben rechts auf dein Profilbild. Wähle „Zahlungen & Abonnements“ und anschließend „Abonnements“. Tippe auf „Rosetta Stone“. Wähle „Abonnement kündigen“ und folge den restlichen Schritten.

Google verschickt in der Regel keine separate Bestätigungsmail – mach dir sicherheitshalber einen Screenshot der Bestätigungsseite.

Kündigung per E-Mail an den Support

Kommst du nicht ins Konto oder möchtest lieber einen schriftlichen Nachweis, kannst du direkt an membership@rosettastone.com schreiben.

Gib deinen vollständigen Namen und die E-Mail-Adresse deines Rosetta-Stone-Kontos an. Ergänze, falls vorhanden, deine Kunden- oder Bestellnummer. Formuliere eindeutig, dass du zum nächstmöglichen Zeitpunkt kündigen möchtest. Bitte ausdrücklich um eine schriftliche Bestätigung der Kündigung. Rechne mit einer Antwortzeit von etwa 2 bis 3 Werktagen und hake nach, falls nichts kommt.

Das solltest du vor der Kündigung von Rosetta Stone wissen

Lifetime-Zugang statt Abo: Hast du dich für den einmaligen Lifetime-Zugang entschieden, gibt es gar kein laufendes Abonnement, das gekündigt werden müsste – du hast einmalig bezahlt, es folgt keine weitere Abbuchung. Nur unmittelbar nach dem Kauf greift noch das 14-tägige EU-Widerrufsrecht, falls du den Zugang kaum genutzt hast. Läuft dagegen ein Monats- oder Jahresabo, bleibt es so lange aktiv, bis du es über einen der oben genannten Wege aktiv beendest.

Rückerstattung: In den ersten 14 Tagen nach Vertragsabschluss greifen zwei unterschiedliche Regeln parallel – das gesetzliche EU-Widerrufsrecht und Rosetta Stones eigene, freiwillige Geld-zurück-Garantie. Beide führen im Ergebnis zu einer vollständigen Rückerstattung, sind rechtlich aber getrennt zu betrachten. Nach Ablauf dieser Frist ist eine Rückerstattung in der Regel ausgeschlossen, dein Zugang bleibt aber bis zum Ende der bereits bezahlten Laufzeit bestehen.

Fortschritt und Daten: Deine Lernstatistiken und dein Fortschritt gehen durch die Kündigung nicht automatisch verloren – sie bleiben an dein Konto gekoppelt, solange dieses besteht. Du verlierst lediglich den Zugriff auf die Lektionen selbst, sobald deine bezahlte Laufzeit endet. Möchtest du zusätzlich deine gespeicherten Daten vollständig löschen lassen, ist dafür eine separate Anfrage beim Support nötig.

Kostenlose Testphase: Nutzt du gerade eine kostenlose Testphase, solltest du besonders auf das Enddatum achten – läuft die Testzeit ab, ohne dass du kündigst, wandelt sie sich automatisch in ein kostenpflichtiges Abo um. Eine Kündigung während der Testphase verhindert diese erste Abbuchung zuverlässig.

Woran erkennst du, dass die Kündigung geklappt hat?

Hast du direkt über die Website gekündigt, bekommst du eine Bestätigungsmail an die im Konto hinterlegte Adresse – erst mit dieser E-Mail gilt deine Kündigung als abgeschlossen. Bleibt sie aus, kontaktiere umgehend den Support und lass dir den Vorgang schriftlich bestätigen.

Bei Kündigungen über App Store oder Google Play verschicken die Store-Betreiber meist keine gesonderte Mail. Prüfe stattdessen direkt in den Abo-Einstellungen deines Geräts, ob der Status bei Rosetta Stone auf „gekündigt“ steht, statt dich allein auf ein Bauchgefühl zu verlassen. Eine per E-Mail eingereichte Kündigung gilt erst mit der schriftlichen Rückmeldung des Supports als sicher – ohne diese Antwort solltest du nach spätestens einer Woche noch einmal nachhaken.

Alternativen zu Rosetta Stone

Wer sich von Rosetta Stone verabschiedet, sucht meist etwas mit mehr Erklärung, mehr Motivation oder einem kleineren Preisschild. Diese drei Apps decken die häufigsten Wechselgründe ab.

Häufig gestellte Fragen zu Rosetta Stone kündigen

Wie lange im Voraus muss ich Rosetta Stone kündigen? Rosetta Stone verlangt eine Kündigung mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Abrechnungstermin – egal, ob du über die Website, den App Store oder Google Play gebucht hast. Reichst du die Kündigung später ein, wird die nächste Rate noch fällig und dein Zugang läuft erst danach aus. Reicht es, die Rosetta-Stone-App zu löschen? Nein. Löschst du nur die App oder deaktivierst dein Konto, bleibt dein Abo aktiv und die Zahlung läuft weiter. Kündige zuerst über den passenden Kanal – Website, App Store oder Google Play – und entferne App und Zugang erst danach. Bekomme ich mein Geld zurück, wenn ich kurz nach dem Kauf kündige? Innerhalb der ersten 14 Tage greift zunächst dein gesetzliches EU-Widerrufsrecht. Unabhängig davon räumt Rosetta Stone in diesem Zeitraum außerdem eine eigene Geld-zurück-Garantie ein, über die du dich direkt an den Support wenden kannst. Nach Ablauf der 14 Tage ist eine Rückerstattung in der Regel nicht mehr möglich. Muss ich mein Rosetta-Stone-Lifetime-Paket auch kündigen? Nein. Beim Lifetime-Zugang zahlst du einmalig, es gibt keine wiederkehrende Abbuchung und damit auch nichts zu kündigen. Nur direkt nach dem Kauf greift noch das 14-tägige Widerrufsrecht, falls du den Zugang kaum genutzt hast. Was passiert mit meinem Lernfortschritt nach der Kündigung? Dein Fortschritt bleibt gespeichert, solange dein Konto besteht – du verlierst nach der Kündigung lediglich den Zugriff auf die Lektionen, sobald die bezahlte Laufzeit endet. Meldest du dich später erneut an, sind frühere Lernstände in der Regel weiterhin hinterlegt. Woran erkenne ich, dass meine Kündigung wirklich funktioniert hat? Bei einer Kündigung über die Website erhältst du eine schriftliche Bestätigungsmail – erst damit gilt sie als wirksam. Bei App Store und Google Play prüfst du stattdessen direkt in den Abo-Einstellungen deines Geräts, ob bei Rosetta Stone noch „aktiv“ oder bereits „gekündigt“ steht.

Fazit

Rosetta Stone kündigen ist kein Hexenwerk, solange du am richtigen Ort ansetzt: Website-Kunden erledigen alles im Konto, App-Store- und Google-Play-Kunden im jeweiligen Store – die App zu löschen reicht in keinem Fall aus. Halte die 24-Stunden-Frist vor der nächsten Abbuchung ein, sichere dir bei Bedarf die Bestätigungsmail und prüfe danach kurz, ob der Status tatsächlich auf „gekündigt“ steht. Wer anschließend eine Alternative sucht, findet oben drei solide Einstiege.