Diese Sprachen lernst du als Deutscher am schnellsten

Nicht jede Fremdsprache kostet dich gleich viel Zeit. Manche Sprachen liegen dem Deutschen so nah, dass du innerhalb weniger Monate erste Gespräche führen kannst – andere brauchen selbst mit viel Fleiß deutlich länger. Entscheidend ist vor allem eines: wie eng eine Sprache mit dem Deutschen verwandt ist, in Wortschatz, Grammatik und Aussprache.

Als Grundlage für dieses Ranking dienen die Lernzeit-Schätzungen des US-amerikanischen Foreign Service Institute, angepasst auf die Perspektive von Muttersprachlern des Deutschen statt des Englischen. Das Ergebnis: Germanische Sprachen wie Niederländisch oder Schwedisch rutschen weit nach oben, weil das Deutsche selbst schon eine sprachliche Brücke baut. Diese zehn Sprachen lernst du als Deutscher am schnellsten – mit den passenden Apps und Kursen dazu.

Die einfachsten Sprachen für Deutsche im Überblick

Niederländisch: die sprachliche Nachbarin mit dem größten Vorsprung

Kaum eine Weltsprache steht dem Deutschen näher als Niederländisch. Viele Deutsche verstehen einen niederländischen Zeitungstext auf Anhieb zu großen Teilen, ohne je eine Stunde Unterricht gehabt zu haben – so eng liegen Wortschatz und Satzbau beieinander. Der entscheidende Vorteil beim Lernen: Niederländisch kennt kein Kasussystem mehr, Dativ und Genitiv fallen als Lernhürde also komplett weg.

Mit rund 24 Millionen Sprechern in den Niederlanden und Belgien lohnt sich die Sprache zudem praktisch, etwa für Job oder Studium im Nachbarland. Für ein solides B1-Niveau brauchst du im Eigenstudium meist nur 200 bis 300 Stunden – deutlich weniger als für die meisten anderen Fremdsprachen.

Afrikaans: die grammatisch einfachste germanische Sprache

Afrikaans entwickelte sich aus dem Niederländisch europäischer Siedler in Südafrika und hat sich dabei grammatisch radikal vereinfacht: Es gibt praktisch keine Verbkonjugation mehr, kein grammatisches Geschlecht und keine Fälle. Damit gilt Afrikaans als die am leichtesten zu erlernende germanische Sprache überhaupt – Wortschatz und Struktur bleiben dabei eng mit dem Niederländischen und damit auch mit dem Deutschen verwandt.

Der einzige echte Nachteil: Für rund 7 Millionen Sprecher gibt es spürbar weniger Lernmaterial als für größere Sprachen, sodass private Tutoren oft die schnellere Route sind als der Griff zur klassischen App.

Schwedisch: nordische Verwandtschaft mit exzellentem Lernangebot

Schwedisch gehört zu den nordgermanischen Sprachen und teilt mit dem Deutschen zahlreiche gemeinsame Wurzeln – wer genau hinhört, erkennt viele Wörter sofort wieder. Statt der drei deutschen Genera kennt Schwedisch nur zwei grammatische Geschlechter, was Artikel und Adjektivendungen spürbar vereinfacht. Die Aussprache klingt melodisch, folgt aber klaren, erlernbaren Regeln.

Mit 10 Millionen Muttersprachlern und einer starken Präsenz auf Streaming-Plattformen findest du heute außergewöhnlich gutes, authentisches Lernmaterial. Rechne für B1 mit etwa 300 bis 400 Übungsstunden.

Norwegisch: fast wie Schwedisch, aber leichter zu lesen

Für viele Deutsche ist Norwegisch sogar noch etwas zugänglicher als Schwedisch, weil die Schriftform Bokmål ungewöhnlich phonetisch ist: Du schreibst weitgehend so, wie du sprichst. Grammatisch bleibt Norwegisch ähnlich einfach wie sein nordischer Nachbar – kein Kasussystem, eine klare, vorhersehbare Satzstellung.

Ein praktischer Bonus obendrauf: Wer Norwegisch beherrscht, versteht Schwedisch und Dänisch bereits zu großen Teilen. Du lernst also im Grunde drei Sprachen für den Preis einer – bei ebenfalls rund 300 bis 400 Lernstunden bis B1 und etwa 5,5 Millionen Sprechern.

Dänisch: einfache Grammatik, kniffligere Aussprache

Grammatisch tickt Dänisch fast identisch zu Schwedisch und Norwegisch und ist dadurch ebenso gut zugänglich. Die eigentliche Herausforderung liegt woanders: in der Aussprache. Dänisch verschluckt zahlreiche Konsonanten und kennt mit dem sogenannten Stød einen Kehlkopflaut, der Anfängern das Hörverstehen erschwert.

Wer vor allem liest und schreibt, kommt mit Dänisch überraschend schnell zurecht – im lebendigen Gespräch braucht es dagegen etwas mehr Geduld und Übung. Für B1 solltest du bei rund 6 Millionen Sprechern eher 350 bis 500 Stunden einplanen.

Englisch: Vorkenntnisse treffen auf riesiges Lernangebot

Englisch zählt ebenfalls zu den westgermanischen Sprachen und teilt mit dem Deutschen einen großen Grundwortschatz – Begriffe wie „hand“, „water“ oder „house“ erklären sich fast von selbst. Hinzu kommt: Die allermeisten Deutschen bringen aus der Schule bereits solide Vorkenntnisse mit und müssen nicht bei null anfangen. Weder ein Kasussystem noch grammatische Geschlechter erschweren den Einstieg zusätzlich.

Kein anderes Sprachlernangebot der Welt ist so umfangreich – von Lern-Apps über Serien und Podcasts bis zu Muttersprachler-Tutoren. Bei rund 1,5 Milliarden Sprechern weltweit lohnt sich jede investierte Stunde ohnehin fast immer.

Spanisch: die zugänglichste Weltsprache ohne germanische Wurzeln

Spanisch ist trotz fehlender germanischer Verwandtschaft die am leichtesten zugängliche große Weltsprache für Deutsche. Der Grund liegt vor allem in der Aussprache: Fast jeder Buchstabe wird konsequent gleich ausgesprochen, Überraschungen wie im Englischen oder Französischen bleiben aus. Grammatisch fordert Spanisch mit Konjunktiv und ausgeprägter Verbkonjugation zwar mehr als die germanischen Sprachen, dafür ist das Lernmaterial nahezu unerschöpflich.

Mit rund 500 Millionen Muttersprachlern findest du zu jedem Niveau passende Serien, Podcasts und Lernpartner. Plane für B1 etwa 400 bis 600 Stunden ein.

Portugiesisch: Spaniens Zwilling mit klarerer Aussprache

Brasilianisches Portugiesisch ähnelt dem Spanischen so stark, dass Spanischkenner portugiesische Texte oft zu 70 bis 80 Prozent direkt verstehen. Im Vergleich zur europäischen Variante klingt die brasilianische Aussprache offener und dadurch für Lernende zugänglicher – ein Grund, warum viele Sprachschulen gezielt diese Variante unterrichten.

Mit über 220 Millionen Sprechern allein in Brasilien und wachsender kultureller Präsenz international lohnt sich Portugiesisch auch praktisch. Rechne mit etwa 450 bis 600 Stunden bis zum Niveau B1.

Italienisch: klangvoll, regelmäßig und kulturell nah

Italienisch gehört zu den phonetisch regelmäßigsten Sprachen überhaupt – wer die Aussprache-Grundregeln einmal verinnerlicht hat, liest fast jedes neue Wort korrekt vor. Zusätzlich helfen zahlreiche italienische Lehnwörter im deutschen Alltag, etwa aus Küche und Architektur, beim Wiedererkennen von Vokabeln.

Die geografische und kulturelle Nähe zu Österreich und Südtirol schafft für viele deutschsprachige Lernende zusätzliche Motivation und echte Übungsgelegenheiten vor Ort. Bei rund 65 Millionen Sprechern liegt die Lernzeit bis B1 bei etwa 400 bis 550 Stunden.

Französisch: anspruchsvoller, aber unverzichtbar fürs CV

Französisch ist von den zehn Sprachen in diesem Ranking die anspruchsvollste: stumme Endsilben, Nasallaute und eine Aussprache, die sich nicht immer aus dem Schriftbild erschließt, kosten anfangs mehr Übung als bei Spanisch oder Italienisch. Trotzdem schafft es die Sprache dank eines riesigen Lernangebots und jahrhundertealter kultureller Verflechtung mit Deutschland unter die zehn am leichtesten erreichbaren Sprachen.

Beruflich zahlt sich der Aufwand zusätzlich aus: Nach Englisch ist Französisch die wichtigste Arbeitssprache in Diplomatie und internationalen Organisationen. Mit rund 280 Millionen Sprechern weltweit plane für B1 etwa 500 bis 700 Stunden ein.

Mit der richtigen App schneller ans Ziel

Egal, für welche der zehn Sprachen du dich entscheidest: Der Einstieg gelingt mit der passenden App deutlich strukturierter als im reinen Selbststudium. Diese drei Anbieter eignen sich besonders gut, um eine der leichten Sprachen von Anfang an richtig zu lernen – von kurzen, alltagstauglichen Lektionen bis zu spielerischem Vokabeltraining.

Babbel: strukturierte Kurse für fast jede der zehn Sprachen

Babbel deckt neun der zehn hier vorgestellten Sprachen ab – von Niederländisch über die skandinavischen Sprachen bis zu Spanisch, Italienisch und Französisch. Die von Linguisten entwickelten Lektionen bauen gezielt Grammatik, Aussprache und Alltagswortschatz auf und eignen sich besonders für alle, die von Anfang an strukturiert statt nur spielerisch lernen wollen.

Duolingo: spielerischer Einstieg ganz ohne Kosten

Wer zunächst unverbindlich reinschnuppern will, findet in Duolingo einen kostenlosen Einstieg mit kurzen, gamifizierten Lektionen. Für germanische Sprachen wie Niederländisch oder Schwedisch reicht das spielerische Format oft aus, um schnell ein Grundgefühl für Wortschatz und Satzbau zu entwickeln, bevor du bei Bedarf zu einem strukturierteren Kurs wechselst.

Mondly: Alltagsdialoge und Spracherkennung für viele Sprachen

Mondly setzt stärker auf realistische Alltagsdialoge und integrierte Spracherkennung, mit der du deine Aussprache direkt überprüfen kannst – gerade bei Sprachen wie Schwedisch oder Dänisch mit ungewohnter Prosodie ein echter Vorteil. Kurze, thematisch sortierte Lektionen passen gut in einen dichten Alltag.

Häufig gestellte Fragen zu den einfachsten Sprachen für Deutsche

Welche Sprache lernst du als Deutscher am schnellsten? Niederländisch gilt als schnellste Option: kein komplexes Kasussystem, viele identische Wortstämme und meist nur rund 200 bis 300 Stunden bis zum Niveau B1. Auch Afrikaans und Schwedisch liegen dank ihrer germanischen Wurzeln weit vorn. Warum sind gerade germanische Sprachen so leicht für Deutsche? Deutsch gehört selbst zur germanischen Sprachfamilie. Niederländisch, Afrikaans, Schwedisch, Norwegisch und Dänisch teilen deshalb Grundwortschatz und ähnliche Satzstrukturen – oft sogar mit einer einfacheren Grammatik als das Deutsche, etwa ganz ohne Kasus oder mit weniger grammatischen Geschlechtern. Ist Englisch trotz Schulkenntnissen wirklich eine der einfachsten Sprachen? Ja. Englisch ist westgermanisch und teilt zahlreiche Wörter mit dem Deutschen, etwa „hand“, „water“ oder „house“. Die meisten Deutschen bringen zudem bereits Schulkenntnisse mit, und kein anderes Sprachlernangebot ist so umfangreich – von Apps über Serien bis zu Podcasts. Warum stehen Spanisch und Italienisch trotz fehlender Verwandtschaft weit oben? Beide Sprachen schreibst du fast genauso, wie du sie sprichst – anders als etwa Französisch oder Englisch. Diese lautgetreue Aussprache gleicht die fehlende germanische Verwandtschaft zum Deutschen aus und macht beide Sprachen für Einsteiger gut zugänglich. Wie schnell kannst du eine dieser Sprachen wirklich sprechen lernen? Bei den einfachsten germanischen Sprachen wie Niederländisch oder Norwegisch ist ein solides B1-Niveau mit täglich rund einer Stunde Übung in vier bis sechs Monaten realistisch. Bei Spanisch oder Italienisch dauert es wegen der komplexeren Grammatik meist etwas länger, mit konsequentem Training aber ebenfalls unter einem Jahr.