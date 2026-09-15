Wer sich ernsthaft mit dem Gedanken trägt, eine neue Sprache zu lernen, stößt bei der Recherche fast zwangsläufig auf zwei Namen: Busuu und Babbel. Beide zählen zu den etabliertesten Sprachlern-Apps im deutschsprachigen Raum, beide kosten Geld – und beide versprechen, dich schneller zum Sprechen zu bringen als jedes Schulbuch. Nur: Für wen lohnt sich welche App wirklich?

Ich habe beide Anbieter über mehrere Wochen parallel getestet, Preise verglichen und mir angeschaut, wie sich Community-Feedback gegen klassische Grammatikvermittlung schlägt. Das Ergebnis vorweg: Busuu und Babbel ticken didaktisch grundverschieden, kosten unterschiedlich viel und eignen sich für unterschiedliche Lerntypen. Dieser Vergleich zeigt dir Schritt für Schritt, worin sich die beiden Apps unterscheiden und welche am Ende besser zu deinem Lernziel passt.

Busuu vs. Babbel: Das Ergebnis in Kürze

Kurz gesagt: Busuu ist die günstigere und kommunikativere Wahl – mit echtem Feedback von Muttersprachlern, einer brauchbaren Gratisversion und Sprachen wie Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch im Programm. Babbel punktet mit ausgefeilter Grammatikvermittlung, einem einmalig zahlbaren Lifetime-Zugang und Kursen, die bis Niveau C1 reichen. Beide Anbieter schalten mit jedem Abo sämtliche verfügbaren Sprachen frei.

Preis: Busuu ab 4,83 €/Monat im Jahresabo, Babbel ab 8,99 €/Monat im Jahresabo.

Busuu ab 4,83 €/Monat im Jahresabo, Babbel ab 8,99 €/Monat im Jahresabo. Sprachumfang: Beide bieten 14 Sprachen, jedes Abo schaltet alle frei – Busuu mit Asien-Sprachen, Babbel mit Skandinavisch.

Beide bieten 14 Sprachen, jedes Abo schaltet alle frei – Busuu mit Asien-Sprachen, Babbel mit Skandinavisch. Lernmethode: Busuu setzt auf Community-Korrekturen von Muttersprachlern, Babbel auf strukturierte Grammatikdidaktik.

Busuu setzt auf Community-Korrekturen von Muttersprachlern, Babbel auf strukturierte Grammatikdidaktik. Höchstes Niveau: Busuu bis C1 (Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch), Babbel bis C1 (Englisch, Spanisch).

Busuu bis C1 (Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch), Babbel bis C1 (Englisch, Spanisch). Besonderheit: Busuu vergibt offizielle Zertifikate, Babbel bietet einen einmalig zahlbaren Lifetime-Zugang und Live-Gruppenunterricht.

Busuu vs. Babbel im direkten Vergleich

Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten Fakten zu Busuu und Babbel gegenüber – von der Preisspanne bis zur Lernmethodik.

Kriterium Busuu Babbel Gründung 2008, seit 2022 Teil von Chegg 2007 in Berlin Anzahl Sprachen 14 14 Höchstes Niveau Bis C1 (Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch) Bis C1 (Englisch, Spanisch) Lektionsdauer ca. 5–10 Minuten ca. 10–15 Minuten Lernmethodik Community-Korrekturen, Spaced-Repetition, GER-Struktur Strukturierte Grammatikdidaktik, Spracherkennung Kostenlose Version Ja, eingeschränkt Nein, nur 1 Probelektion pro Sprache Preis ab 4,83 €/Monat (Jahresabo) 8,99 €/Monat (Jahresabo) Lifetime-Option Nicht verfügbar 299,99 € einmalig Geld-zurück-Garantie 14 Tage 20 Tage Besonderheit Muttersprachler-Community, offizielle Zertifikate Babbel Live (Gruppenunterricht), Lifetime-Zugang

Preislich liegt Busuu klar vorn: Das Jahresabo kostet fast die Hälfte von Babbels Jahrestarif. Babbel gleicht das mit höheren Sprachniveaus und dem einmaligen Lifetime-Angebot aus – wer über Jahre hinweg lernen will, rechnet hier am besten nach.

Busuu im Test: Community-Power zum kleinen Preis

Busuu wurde 2008 gegründet und gehört seit 2022 zum US-Bildungskonzern Chegg. Mit mehr als 120 Millionen registrierten Nutzern zählt die App zu den größten Sprachlern-Plattformen überhaupt. Ihr didaktisches Konzept orientiert sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) und setzt von Anfang an auf aktive Sprachproduktion statt reinem Vokabelpauken.

Das eigentliche Alleinstellungsmerkmal ist die Community: Schreibst du in einer Lektion einen kurzen Text, korrigieren echte Muttersprachler ihn – meist innerhalb weniger Stunden. Diese Rückmeldung ersetzt kein Algorithmus, und genau das macht Busuu für viele Lerner so wertvoll. Ergänzt wird das Ganze durch den „Smart Review”-Algorithmus, der gezielt die Vokabeln wiederholt, bei denen du unsicher bist.

Eine unabhängige Studie der University of Maryland aus dem Jahr 2021 kommt zu einem bemerkenswerten Ergebnis: Busuu-Nutzer verbesserten ihre Sprachkenntnisse im Schnitt viermal schneller als Studierende in einem klassischen US-College-Semester – Anfänger benötigten dafür rund 28 Stunden.

Insgesamt stehen dir bei Busuu 14 Sprachen zur Verfügung, darunter mit Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (Mandarin) und Arabisch gleich vier, die Babbel nicht im Programm hat. Jedes Abo – egal ob Premium oder Premium Plus – schaltet automatisch alle Sprachen frei. Die Kurse reichen je nach Sprache bis Niveau B2, bei Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch sogar bis C1.

Preislich gehört Busuu zu den günstigeren Premium-Apps: Das Jahresabo Premium kostet 57,99 € (4,83 €/Monat), Premium Plus mit Grammatiktrainer und Zertifikaten 69,90 € (5,83 €/Monat). Wer monatlich zahlen will, kommt auf 9,69 € beziehungsweise 11,90 €. Eine kostenlose Basisversion erlaubt dir, die App unverbindlich auszuprobieren, bevor du dich entscheidest.

Kleinere Schwächen zeigt Busuu bei der Spracherkennung, die weniger feingranular arbeitet als bei Babbel, sowie bei den Grammatikerklärungen, die mitunter recht knapp ausfallen. Einen Lifetime-Zugang oder Live-Unterricht mit echten Lehrkräften gibt es zudem nicht. Am besten eignet sich Busuu für alle, die günstig einsteigen, von echten Muttersprachlern lernen oder eine asiatische Sprache lernen wollen.

Babbel im Test: Struktur, Grammatik und Lifetime-Deal

Babbel wurde bereits 2007 in Berlin gegründet und gilt als einer der Pioniere im digitalen Sprachenlernen überhaupt. Über 200 Sprachwissenschaftler und Didaktiker entwickeln die Kurse, die nach kognitionspsychologischen Prinzipien aufgebaut sind: Neues Wissen wird gezielt an Bekanntes angeknüpft, Grammatik wird nicht nebenbei, sondern explizit erklärt.

Statt lockerer Häppchen bietet Babbel thematisch sortierte Module – etwa „Im Restaurant” oder „Auf Reisen” – in denen du Wortschatz, Grammatik und Konversation Schritt für Schritt aufbaust. Die Spracherkennung analysiert deine Aussprache wortgenau und gibt sofort Rückmeldung, was sie im Vergleich zu Busuu spürbar präziser macht.

Eine Studie der City University of New York und der University of South Carolina bestätigt die Wirksamkeit: Spanisch-Anfänger erreichten bei Babbel bereits nach rund 15 Lernstunden das Niveau eines klassischen College-Semesters.

Auch Babbel deckt 14 Sprachen ab, darunter mit Schwedisch, Dänisch und Norwegisch gleich drei skandinavische Sprachen sowie Indonesisch – Angebote, die bei Busuu fehlen. Seit Oktober 2025 gilt: Jedes Babbel-Abo gibt automatisch Zugriff auf sämtliche Sprachen, nicht mehr nur auf eine einzige. Bis Niveau C1 kommst du allerdings nur bei Englisch und Spanisch, alle anderen Kurse enden bei B2.

Preislich ist Babbel spürbar teurer: Das Jahresabo kostet 107,88 € (8,99 €/Monat), kürzere Laufzeiten von drei oder sechs Monaten liegen bei bis zu 17,99 €/Monat. Eine echte Gratisversion gibt es nicht, nur eine einzelne Probelektion pro Sprache. Dafür ist der Lifetime-Zugang für einmalig 299,99 € ein echtes Alleinstellungsmerkmal: einmal zahlen, für immer lernen.

Das Sahnehäubchen ist Babbel Live: echter Gruppenunterricht mit zertifizierten Lehrkräften per Videocall – ein Feature, das keine reine Lern-App sonst bietet, allerdings separat buchbar und nicht im Standardabo enthalten. Am besten eignet sich Babbel für alle, die Grammatik wirklich verstehen, systematisch bis C1 lernen oder eine Skandinavien-Sprache meistern wollen.

Für wen lohnt sich Busuu, für wen Babbel?

Busuu passt zu dir, wenn du ein knappes Budget hast, gerne von echten Muttersprachlern lernst und dir echtes Feedback auf deine Texte und Sprechübungen wichtig ist. Auch wer Japanisch, Koreanisch, Chinesisch oder Arabisch lernen möchte, kommt an Busuu kaum vorbei, da Babbel diese Sprachen schlicht nicht anbietet. Für Einsteiger, die erst unverbindlich reinschnuppern wollen, ist die kostenlose Version zusätzlich ein starkes Argument.

Babbel passt zu dir, wenn du Grammatik nicht nur nebenbei aufschnappen, sondern wirklich verstehen willst und Wert auf präzises Aussprachetraining legst. Wer eine Sprache über Jahre hinweg systematisch bis Niveau C1 ausbauen möchte oder ohnehin plant, dauerhaft dabeizubleiben, fährt mit dem Lifetime-Zugang oft günstiger als mit einem fortlaufenden Abo. Und für Schwedisch, Dänisch oder Norwegisch führt an Babbel ohnehin kein Weg vorbei.

Wer sich nicht entscheiden kann, muss das auch nicht sofort: Busuus kostenlose Version und Babbels Probelektion lassen sich beide unverbindlich testen, bevor eine Kaufentscheidung fällt.

Häufig gestellte Fragen zu Busuu und Babbel im Vergleich

Ist Busuu oder Babbel im Preis günstiger? Busuu ist spürbar günstiger. Das Jahresabo startet bei 4,83 €/Monat (57,99 € gesamt), Premium Plus bei 5,83 €/Monat (69,90 €). Babbels günstigstes Abo kostet 8,99 €/Monat (107,88 € im Jahr) – fast doppelt so viel. Nur beim Lifetime-Zugang für einmalig 299,99 € kann Babbel langfristig die Nase vorn haben, da Busuu keine vergleichbare Option anbietet. Welche App bietet mehr Sprachen – Busuu oder Babbel? Beide Anbieter führen jeweils 14 Sprachen im Portfolio, für deutschsprachige Nutzer sind davon je 13 als Lernsprache wählbar. Busuu punktet mit Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (Mandarin) und Arabisch. Babbel hat diese Sprachen nicht im Angebot, bietet dafür aber Schwedisch, Dänisch, Norwegisch und Indonesisch. Die europäischen Kernsprachen wie Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Portugiesisch decken beide ab. Sind bei Busuu und Babbel wirklich alle Sprachen im Abo enthalten? Ja, bei beiden. Bei Busuu war das schon immer so: Ein Premium- oder Premium-Plus-Abo schaltet automatisch sämtliche 14 Sprachen frei. Bei Babbel gilt das seit Oktober 2025 ebenfalls – zuvor war jeweils nur eine Lernsprache pro Abo enthalten. Für alle, die mehrere Sprachen parallel lernen möchten, ist das bei beiden Apps ein klarer Vorteil. Welche App eignet sich besser für Grammatik – Busuu oder Babbel? Babbel liegt hier klar vorn. Grammatikregeln werden explizit erklärt, in Kontext gesetzt und direkt in interaktiven Übungen gefestigt – das Konzept fühlt sich fast wie klassischer Sprachunterricht an. Busuu erklärt Grammatik eher knapp am Rande und setzt stärker auf intuitives Lernen durch Wiederholung und Community-Korrekturen. Wer Regeln wirklich durchdringen will, ist bei Babbel besser aufgehoben. Bietet Busuu oder Babbel Live-Unterricht mit echten Lehrkräften an? Nur Babbel. Mit Babbel Live bucht man Gruppenunterricht mit zertifizierten Lehrkräften per Videocall – allerdings als separates Produkt, das nicht im Standardabo enthalten ist und zusätzliche Kosten verursacht. Busuu setzt stattdessen auf Korrekturen durch die Muttersprachler-Community, bietet aber keinen strukturierten Gruppen- oder Einzelunterricht mit Lehrpersonal. Vergeben Busuu und Babbel offizielle Sprachzertifikate? Nur Busuu. Im Premium-Plus-Abo erhältst du nach Abschluss eines Kursniveaus ein offizielles Busuu-Zertifikat, ausgestellt vom hauseigenen Education Team. Babbel vergibt lediglich Abzeichen im eigenen Nutzerprofil, keine offiziellen Zertifikate. Wichtig zu wissen: Weder Busuu- noch Babbel-Zertifikate ersetzen anerkannte Sprachprüfungen wie DELE, DELF, TELC oder Cambridge.

Fazit: Busuu oder Babbel – meine Kaufempfehlung

Beide Apps gehören zu Recht zu den bekanntesten Namen im digitalen Sprachenlernen – aber sie sprechen unterschiedliche Lerntypen an. Busuu überzeugt mit einem fairen Preis, echtem menschlichem Feedback und einer Sprachauswahl, die auch Asien-Fans bedient. Babbel spielt seine Stärken bei systematischer Grammatikvermittlung, Aussprachetraining und dem Lifetime-Modell aus – wer über Jahre hinweg an einer Sprache dranbleiben will, rechnet hier genau nach.

Meine Empfehlung: Wer kommunikativ und budgetbewusst lernen möchte, startet mit Busuus kostenloser Version. Wer dagegen Struktur, tiefere Grammatik und die Option auf Live-Unterricht sucht, ist mit Babbels Probelektion besser beraten. Am Ende zählt vor allem eines: regelmäßig dranzubleiben – mit beiden Apps kommst du weiter als mit jedem verstaubten Lehrbuch.