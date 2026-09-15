Wer eine neue Sprache lernen will, tickt dabei sehr unterschiedlich: Die einen wollen Grammatikregeln verstehen, Sätze bauen und Vokabeln abtippen. Die anderen setzen lieber Kopfhörer auf, hören zu und sprechen einfach drauflos. Genau für diese beiden Lerntypen stehen Babbel und Pimsleur wie kaum ein anderes App-Duo. Babbel kombiniert seit 2007 Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen zu kurzen, alltagsnahen Lektionen. Pimsleur geht auf eine Methode des US-Linguisten Dr. Paul Pimsleur aus den 1960er-Jahren zurück und funktioniert bis heute komplett ohne Bildschirmarbeit – nur über dein Ohr und deinen Mund.

In diesem Vergleich zeige ich dir, wie die beiden Methoden im Detail funktionieren, was sie kosten, wie viele Sprachen zur Wahl stehen und für welchen Lerntyp sich welche App tatsächlich lohnt. Am Ende weißt du, ob bei dir eher die Tastatur oder die Kopfhörer zum Einsatz kommen sollten.

Babbel oder Pimsleur? Die Kernfrage in Kürze

Auf einen Blick: Babbel ist eine multimodale App – du liest, tippst, hörst und sprichst in 10- bis 15-minütigen Lektionen und bekommst Grammatik aktiv erklärt. Pimsleur ist ein reiner Audiokurs: 30 Minuten pro Lektion, komplett ohne Bildschirm, nur Hören und Nachsprechen. Babbel deckt 14 Sprachen komplett auf Deutsch ab, Pimsleur bietet 51 Sprachen, aber ausschließlich mit Englisch als Unterrichtssprache.

Methodik: Babbel = Lesen, Tippen, Hören, Sprechen. Pimsleur = ausschließlich Hören und Nachsprechen.

Babbel = Lesen, Tippen, Hören, Sprechen. Pimsleur = ausschließlich Hören und Nachsprechen. Sprachangebot: Babbel 14 Sprachen (auf Deutsch), Pimsleur 51 Sprachen (nur auf Englisch).

Babbel 14 Sprachen (auf Deutsch), Pimsleur 51 Sprachen (nur auf Englisch). Lektionsdauer: Babbel 10–15 Minuten, Pimsleur exakt 30 Minuten.

Babbel 10–15 Minuten, Pimsleur exakt 30 Minuten. Ideal für: Babbel für Grammatik-Fans und Bildschirm-Lerner, Pimsleur für Pendler und auditive Lerntypen.

Babbel und Pimsleur im direkten Vergleich

Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten Eckdaten beider Apps gegenüber – von der Sprachauswahl über die Lernmethodik bis zum Preis.

Kriterium Babbel Pimsleur Gegründet 2007 in Berlin Methode von 1963, App seit 2018 Anzahl Sprachen 14 51 Ausgangssprache Deutsch (und weitere) nur Englisch Lernmethodik Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen + Grammatik reines Hören & Nachsprechen (Audio only) Lektionsdauer 10–15 Minuten 30 Minuten Sprachniveau A1–B2 (Englisch/Spanisch bis C1) ca. A1–B2 (5 Levelstufen) Kostenlose Version 1 Lektion pro Kurs 1 Lektion pro Sprache + 7 Tage Testphase Günstigstes Abo 8,99 €/Monat (Jahresabo) ca. 13,75 $/Monat (Lifetime All Access) Einmalzahlung Lifetime: 299,99 € Lifetime All Access: 164,95 $ (ca. 152 €) Besonderheit Babbel Live (Gruppenunterricht), Podcasts, Offline-Modus Driving Mode, CarPlay/Android Auto, Alexa

Bei den reinen Zahlen zeigt sich schon die grundverschiedene Ausrichtung: Babbel punktet mit Deutsch als Ausgangssprache und einem breiten Übungsmix, Pimsleur mit einer riesigen Sprachauswahl und einem Preismodell, das sich bei langfristiger Nutzung besonders lohnt.

Babbel und Pimsleur im Detail

Babbel: Lesen, Tippen und Grammatik aktiv verstehen

Babbel wurde 2007 in Berlin gegründet und hat sich zur bekanntesten europäischen Sprachlern-App entwickelt, mit über 25 Millionen verkauften Abos weltweit. Die Kurse werden nicht algorithmisch zusammengewürfelt, sondern von über 200 Sprachwissenschaftlern didaktisch aufbereitet. Im Zentrum steht ein multimodaler Ansatz: Jede Lektion verbindet Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen, sodass alle vier Fertigkeiten gleichzeitig trainiert werden.

Eine typische Lektion beginnt mit neuen Vokabeln im Satzkontext, geht über Lückentexte und Zuordnungsaufgaben weiter und endet mit einer Sprechübung samt Spracherkennung. Im Hintergrund läuft ein Vokabeltrainer mit Spaced-Repetition-System: Wörter werden nach 1, 3, 7 und 21 Tagen erneut abgefragt, damit sie im Langzeitgedächtnis bleiben. Grammatik erklärt Babbel nicht nebenbei, sondern mit kurzen, verständlichen Infoboxen direkt in der Lektion – auf Deutsch.

Eine unabhängige Wirksamkeitsstudie der City University of New York (CUNY) kommt zu dem Ergebnis, dass Babbel-Anfänger nach durchschnittlich 15 Stunden Lernzeit ein Niveau erreichen, das einem US-College-Semester Spanisch entspricht. Das unterstreicht, dass der strukturierte Aufbau tatsächlich funktioniert – nicht nur auf dem Papier.

Babbel deckt 14 Sprachen ab: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Polnisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Indonesisch und Deutsch. Mit Deutsch als Ausgangssprache stehen dir davon 13 Fremdsprachen zur Verfügung – alle Erklärungen und Menüs sind vollständig auf Deutsch. Preislich zahlst du im 3-Monats-Abo 17,99 €/Monat, im 6-Monats-Abo 13,99 €/Monat und im 12-Monats-Abo nur 8,99 €/Monat. Wer langfristig plant, greift zum Lifetime-Zugang für einmalig 299,99 €.

Für Konversation auf echtem Niveau bietet Babbel zusätzlich „Babbel Live” an – Gruppenunterricht mit realen Lehrkräften, allerdings gegen Aufpreis. Ergänzt wird das Angebot durch Podcasts, ein Sprachmagazin und spezielle Business-Englisch-Kurse. Offline-Downloads machen die App auch im Flugzeug oder Funkloch nutzbar. Ein Manko bleibt: Ohne Bildschirm geht bei Babbel nichts, freihändiges Lernen im Auto ist nicht möglich.

Babbel eignet sich am besten für dich, wenn du Grammatik nachvollziehen willst, auf Deutsch lernen möchtest und dir kurze, feste Lerneinheiten im Alltag wichtig sind.

Pimsleur: Sprachen lernen fürs Ohr

Pimsleur basiert auf einer Methode, die der US-amerikanische Linguist Dr. Paul Pimsleur bereits in den 1960er-Jahren entwickelte: Du lernst eine Sprache so, wie du als Kind deine Muttersprache gelernt hast – durch Zuhören und Nachsprechen, ganz ohne Lehrbuch. Heute gehört Pimsleur zum Verlag Simon & Schuster und bietet seine Methode als moderne App an, die seit 2018 verfügbar ist. Zielgruppe sind Lernende, die vor allem sprechen und verstehen wollen, ohne sich mit Grammatiktabellen aufzuhalten.

Jede Lektion dauert exakt 30 Minuten und folgt immer demselben Schema: Ein Moderator führt dich durch neue Wörter und Sätze, ein Muttersprachler liefert das Zielsprachen-Material, du sprichst nach – und in wachsenden Abständen musst du bereits Gelerntes ohne Hilfe abrufen. Dieses Prinzip nennt Pimsleur „Graduated Interval Recall”, und es bildet das Herzstück der gesamten Methode. Lückentexte oder Tippaufgaben gibt es nicht; erst ab Level 2 kommen kurze „Reading Lessons” hinzu, die erstmals Schrift einführen.

Technisch bringt Pimsleur einen „Driving Mode” mit, der speziell fürs freihändige Lernen gebaut ist – Lektionen laufen automatisch durch, du sprichst nur nach, ohne den Bildschirm zu berühren. Seit 2025 funktioniert das zusätzlich über CarPlay und Android Auto, außerdem ist die App mit Amazon Alexa kompatibel. Ein wichtiger Wermutstropfen: Die komplette Bedienoberfläche ist nur auf Englisch verfügbar. Wer kein solides Englisch spricht, kommt mit Pimsleur kaum zurecht.

Dafür ist die Sprachauswahl beeindruckend: 51 Sprachen, von gängigen Optionen wie Spanisch und Französisch bis zu selteneren wie Suaheli, Hindi oder Isländisch. Preislich zahlst du für eine einzelne Sprache im Monatsabo rund 14,95 $, für „All Access” mit Zugriff auf alle 51 Sprachen etwa 19,95 $ pro Monat. Deutlich günstiger fährst du mit dem Lifetime-All-Access-Zugang für einmalig 164,95 $ (umgerechnet rund 152 €) – damit lernst du dauerhaft und ohne weitere Kosten in beliebig vielen Sprachen.

Flashcards und kurze Quizze ergänzen die Audio-Lektionen optional, sind aber nie Pflicht. Eine feste Lektionen-Reihenfolge lässt sich nicht überspringen – wer schnell vorankommen will, muss trotzdem jede Einheit komplett durchlaufen. Schreiben trainierst du bei Pimsleur praktisch gar nicht, für eine Sprachprüfung reicht die App allein daher nicht aus.

Pimsleur eignet sich am besten für dich, wenn du beim Pendeln, Autofahren oder Joggen lernen willst, gut Englisch verstehst und dein Hörverständnis sowie deine Aussprache in den Vordergrund stellst.

Für wen lohnt sich Babbel, für wen Pimsleur?

Die Entscheidung zwischen Babbel und Pimsleur hängt weniger vom Preis als von deinem Lerntyp ab. Babbel lohnt sich, wenn du gerne strukturiert am Bildschirm arbeitest, Grammatikregeln verstehen willst und dich auf Deutsch durch die App bewegen möchtest. Auch für eine gezielte Prüfungsvorbereitung ist Babbel die bessere Wahl, weil es Schreiben aktiv trainiert und Fehler direkt erklärt.

Pimsleur ist dagegen die richtige Wahl, wenn du hauptsächlich sprechen und verstehen willst, ohne dabei aufs Handy zu schauen – etwa beim Pendeln, Autofahren oder Sport. Solide Englischkenntnisse solltest du mitbringen, da die App komplett auf Englisch aufbaut. Und wer eine seltene Sprache wie Suaheli, Armenisch oder Isländisch lernen möchte, kommt an Pimsleur ohnehin kaum vorbei, weil Babbel diese Sprachen gar nicht anbietet.

Wer beides möchte – Grammatikverständnis und trainiertes Gehör – muss sich übrigens nicht zwingend entscheiden: Viele Nutzer kombinieren Pimsleur für unterwegs mit Babbel für zu Hause und decken damit alle vier Sprachfertigkeiten gleichzeitig ab.

Häufig gestellte Fragen zu Babbel und Pimsleur im Vergleich

Was unterscheidet Babbel und Pimsleur grundsätzlich? Babbel arbeitet multimodal: Du liest, tippst, hörst und sprichst in kurzen Lektionen von 10 bis 15 Minuten, ergänzt durch erklärte Grammatik. Pimsleur verzichtet komplett auf Bildschirmarbeit – die App basiert auf reinem Hören und Nachsprechen nach dem Prinzip „Graduated Interval Recall“, jede Lektion dauert exakt 30 Minuten. Wer Regeln verstehen will, ist bei Babbel richtig, wer sein Ohr trainieren möchte, bei Pimsleur. Welche App bietet mehr Sprachen an? Pimsleur liegt mit 51 Sprachen weit vor Babbels 14 – von Hindi über Suaheli bis Isländisch ist fast alles dabei. Der Haken: Pimsleur unterrichtet ausschließlich mit Englisch als Ausgangssprache, eine deutsche Bedienoberfläche fehlt. Babbel bietet dagegen 13 Fremdsprachen komplett auf Deutsch erklärt an, ist bei der reinen Sprachauswahl aber deutlich kleiner aufgestellt. Was kosten Babbel und Pimsleur im Vergleich? Babbels günstigstes Modell ist das Jahresabo für 8,99 Euro pro Monat (107,88 Euro), dazu kommt ein Lifetime-Zugang für 299,99 Euro. Pimsleur berechnet in US-Dollar: Ein Monatsabo für eine Sprache kostet rund 14,95 Dollar, „All Access“ für alle 51 Sprachen etwa 19,95 Dollar im Monat oder 164,95 Dollar als dauerhafter Lifetime-Zugang. Für Vielsprachler ist Pimsleurs Lifetime-Paket ein echtes Schnäppchen. Welche App eignet sich besser zum Lernen unterwegs? Ganz klar Pimsleur. Der „Driving Mode“ läuft komplett freihändig, sodass du im Auto, beim Joggen oder auf dem Fahrrad lernen kannst, ohne aufs Display zu schauen. Seit 2025 klappt das auch über CarPlay und Android Auto. Babbel braucht dagegen immer einen Bildschirm, weil Lückentexte, Zuordnungsaufgaben und Vokabelkarten visuell aufgebaut sind. Für wen lohnt sich Babbel mehr als Pimsleur? Babbel passt zu dir, wenn du Grammatik nachvollziehen willst, auf Deutsch lernen möchtest und dich lieber am Bildschirm mit Lesen, Tippen und kurzen Übungen beschäftigst. Auch für eine gezielte Prüfungsvorbereitung ist Babbel durch die strukturierten Module besser geeignet, weil es Schreiben aktiv trainiert – ein Bereich, den Pimsleur komplett auslässt. Kann ich Babbel und Pimsleur gleichzeitig nutzen? Ja, viele Lernende kombinieren beide Apps bewusst: Pimsleur für Aussprache und Hörverständnis unterwegs, Babbel für Grammatik, Wortschatz und Schreibpraxis zu Hause. Der Aufwand steigt dadurch auf gut 40 bis 45 Minuten täglich, dafür deckst du mit beiden Methoden zusammen alle vier Sprachfertigkeiten ab – Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen.

Fazit: Babbel oder Pimsleur?

Babbel und Pimsleur lösen dieselbe Aufgabe auf komplett unterschiedliche Weise. Babbel bringt dir eine Sprache über Augen und Hände bei – lesen, tippen, Grammatik begreifen, alles verpackt in kurze Lektionen auf Deutsch. Pimsleur trainiert dein Ohr und deinen Mund – zuhören, nachsprechen, verinnerlichen, komplett ohne Bildschirm. Beide Methoden sind seriös aufgebaut und liefern nachweisbare Lernergebnisse, wenn du am Ball bleibst.

Meine Empfehlung: Probier die kostenlose Lektion beider Apps aus und achte darauf, wie du dich dabei fühlst. Fällt es dir leichter, Regeln zu verstehen und Sätze zu bauen, ist Babbel dein Weg. Merkst du, dass du am liebsten einfach zuhörst und drauflos sprichst, führt kaum ein Weg an Pimsleur vorbei. Am Ende zählt ohnehin nur die App, die du wirklich jeden Tag öffnest.