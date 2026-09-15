Eine App für unterwegs oder ein fester Termin mit einer echten Lehrkraft? Genau an dieser Weggabelung stehen viele, die 2026 eine neue Sprache lernen wollen – und Babbel und Lingoda stehen dabei für zwei komplett gegensätzliche Antworten. Babbel setzt auf kurze, App-basierte Lektionen, die du in jede freie Minute quetschen kannst. Lingoda verzichtet fast komplett auf Selbstlern-Gimmicks und bringt dich stattdessen in feste 60-Minuten-Stunden mit zertifizierten Lehrkräften.

Beide Anbieter kommen aus Berlin, verfolgen aber unterschiedliche Philosophien: Babbel glaubt an Wiederholung in kleinen Dosen, Lingoda an echte Konversation von der ersten Minute an. Dieser Vergleich zeigt dir, wo die Unterschiede bei Preisen, Sprachauswahl und Lernmethodik konkret liegen – und für welchen Lerntyp sich welcher Anbieter eher lohnt.

Kurz-Fazit: Die Kernfrage lautet nicht „welche App ist besser”, sondern „App oder Sprachschule”. Babbel ist eine reine Selbstlern-App: 14 Sprachen, kurze Lektionen ab 10 Minuten, günstiger Einstieg ab 8,99 €/Monat – aber ohne echten Gesprächspartner. Lingoda ist eine Online-Sprachschule mit Live-Unterricht bei echten Lehrkräften, nur 6 Sprachen, dafür Zertifikate und Sprechpraxis von Anfang an – zu einem deutlich höheren Preis. Wer flexibel und günstig lernen will, ist bei Babbel richtig. Wer echten Unterricht und ein anerkanntes Zeugnis braucht, kommt an Lingoda kaum vorbei.

Babbel vs. Lingoda: Die wichtigsten Unterschiede im Überblick

Bevor es ins Detail geht, hier die zentralen Fakten nebeneinander – so siehst du auf einen Blick, wo die beiden Anbieter auseinanderdriften.

Kriterium Babbel Lingoda Lernformat App-basiertes Selbststudium Live-Unterricht per Videocall Sprachangebot 14 Sprachen 6 Sprachen (inkl. Business Englisch) Sprachniveau überwiegend A1–B2, vereinzelt C1 A1–C1 je nach Sprache Lektionsdauer 10–15 Minuten 60 Minuten Unterrichtsform Selbstlernen, kein Live-Kontakt im Standardabo Kleingruppe (3–5 Personen) oder Einzelunterricht Einstiegspreis ab 8,99 €/Monat (Jahresabo) ab ca. 55 €/Monat (4 Gruppenstunden) Zertifikat kein offizieller Sprachnachweis GER-konformes Zertifikat je Stufe Ideal für Vielsprachige Selbstlerner mit kleinem Budget Lernende, die gezielt sprechen und ein Zeugnis wollen

Der Preisunterschied fällt sofort ins Auge: Für den Gegenwert eines einzigen Lingoda-Pakets bekommst du bei Babbel ein komplettes Jahr Zugang zu allen 14 Sprachen. Dafür bleibt Babbel bei der Sprechpraxis Theorie, während bei Lingoda von der ersten Sekunde an eine echte Person am anderen Ende zuhört und korrigiert.

Babbel: die App fürs tägliche Sprachtraining

Babbel ging 2007 in Berlin an den Start und zählt damit zu den Urgesteinen unter den Sprachlern-Apps. Über 10 Millionen verkaufte Abos sprechen für ein bewährtes Konzept: kurze, alltagsnahe Lektionen statt trockener Grammatikpauken. Statt dich mit Vokabellisten zu quälen, wirst du direkt in Alltagssituationen geworfen – vom Restaurantbesuch bis zur Wegbeschreibung.

Didaktisch setzt Babbel auf Spaced Repetition: Wörter, die dir schwerfallen, tauchen automatisch häufiger auf, während sitzender Stoff seltener wiederholt wird. Über 200 Sprachwissenschaftler haben die Kurse entwickelt, jede Lektion dauert nur 10 bis 15 Minuten und mischt Hörverständnis, Lückentexte und kurze Sprechübungen. Eine integrierte Spracherkennung bewertet dabei sofort, ob deine Aussprache passt.

Preislich gehört Babbel zu den günstigeren Optionen am Markt: Das Jahresabo kostet 107,88 € (8,99 €/Monat), kürzere Laufzeiten von drei oder sechs Monaten liegen bei 17,99 € beziehungsweise 13,99 € pro Monat. Wer sich dauerhaft festlegen will, zahlt einmalig 299,99 € für einen Lifetime-Zugang – der sich rechnerisch nach etwa zweieinhalb Jahren amortisiert. Jedes Abo schaltet automatisch alle 14 Sprachen frei, ein Wechsel zwischendurch kostet nichts extra.

Über die reinen Lektionen hinaus bietet Babbel mit Babbel Live ein Zusatzprodukt für Live-Gruppenunterricht, dazu Podcasts zur Vertiefung des Hörverständnisses und Business-Kurse für berufliche Situationen. Ein Offline-Modus lässt dich Lektionen herunterladen – praktisch für die U-Bahn ohne Empfang. Gamification-Elemente wie Streaks gibt es zwar, sie sind aber deutlich zurückhaltender inszeniert als bei spielerischeren Konkurrenten.

Die Kehrseite: Ohne Zusatzbuchung bleibt Babbel Selbstgespräch mit dem Smartphone. Die meisten Sprachen enden auf B2-Niveau, nur Englisch und Spanisch reichen bis C1, und ein offiziell anerkanntes Zertifikat gibt es nicht – für Bewerbungen oder ein Visum zählt ein Babbel-Abschluss also nicht als formaler Nachweis. Im Apple App Store hält die App trotzdem starke 4,6 von 5 Sternen bei über 380.000 Bewertungen.

Babbel eignet sich am besten für alle, die mehrere Sprachen parallel anlesen, kein großes Budget einplanen und lieber in 10-Minuten-Häppchen zwischen Terminen lernen, statt sich auf feste Unterrichtszeiten festzulegen.

Lingoda: die Online-Sprachschule mit echten Lehrkräften

Lingoda folgte 2013 einem völlig anderen Ansatz als Babbel und positioniert sich klar als Online-Sprachschule, nicht als App. Statt allein mit dem Smartphone zu üben, sitzt du in einem virtuellen Klassenzimmer mit einer zertifizierten Lehrkraft und – je nach gebuchtem Format – bis zu vier weiteren Mitlernenden. Die Idee dahinter: Eine Sprache lernst du am besten, indem du sie von Anfang an sprichst, nicht indem du sie stumm über eine App konsumierst.

Das Kursangebot ist bewusst schmal gehalten: Englisch, Business Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Dafür orientiert sich jede Stufe strikt am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER), und Englisch sowie Deutsch decken das komplette Spektrum von A1 bis C1 ab. Jede Unterrichtsstunde dauert 60 Minuten, folgt einem festen Curriculum mit vorab herunterladbarem Material und endet mit individuellem Feedback der Lehrkraft zu Aussprache und Grammatik.

Preislich bewegt sich Lingoda in einer anderen Liga: Das kleinste Paket mit vier Gruppenstunden im Monat kostet 54,99 € (rund 14 €/Stunde), größere Pakete mit bis zu 48 Stunden drücken den Stundenpreis auf etwa 5,50 €. Einzelunterricht ist deutlich teurer und beginnt bei rund 34 € pro Stunde. Ein cleveres Extra ist die Sprint-Challenge: Wer über zwei Monate hinweg diszipliniert jede gebuchte Stunde wahrnimmt, bekommt bis zu 100 % des Preises als Cashback zurück.

Technisch läuft der Unterricht über den Browser statt über eine klassische App – eine Companion-App gibt es lediglich zur Terminbuchung und für Zusatzübungen. Der große Pluspunkt gegenüber jeder Lern-App: Nach Abschluss eines Levels erhältst du ein GER-konformes Zertifikat, das Arbeitgeber und Hochschulen in Europa anerkennen. Unterricht lässt sich rund um die Uhr buchen, auch spätabends oder am Wochenende, was Schichtarbeitenden entgegenkommt.

Die Kehrseite ist der Preis und die fehlende Spontaneität: Eine gebuchte 60-Minuten-Stunde lässt sich nicht mal eben zwischen zwei Terminen einschieben, und einen Offline-Modus gibt es nicht. Zudem wechselt die Lehrkraft häufig von Stunde zu Stunde, was den Aufbau einer festen Lernbeziehung erschwert. Auf Trustpilot bewerten rund 5.500 Nutzer Lingoda mit 4,2 von 5 Sternen – solide, aber spürbar zurückhaltender als Babbels App-Store-Werte.

Lingoda eignet sich am besten für alle, die sich bereits auf eine Sprache festgelegt haben, echte Sprechpraxis mit Lehrkräften brauchen und bereit sind, dafür deutlich mehr zu investieren – etwa für den Job, ein Visum oder ein anerkanntes Sprachzertifikat.

Für wen lohnt sich Babbel, für wen Lingoda?

Die Entscheidung hängt weniger von der Qualität der Anbieter ab – beide liefern solide Arbeit – sondern davon, welchen Lerntyp du mitbringst und wofür du die Sprache am Ende brauchst.

Budget-bewusste Vielsprachler: Wer mehrere Sprachen parallel anlesen will, ohne viel Geld auszugeben, ist mit Babbel klar günstiger unterwegs – ein Abo deckt alle 14 Sprachen ab.

Wer mehrere Sprachen parallel anlesen will, ohne viel Geld auszugeben, ist mit Babbel klar günstiger unterwegs – ein Abo deckt alle 14 Sprachen ab. Pendler und Vielbeschäftigte: Kurze 10-Minuten-Einheiten ohne festen Termin passen besser zu einem unregelmäßigen Alltag als eine gebuchte Unterrichtsstunde.

Kurze 10-Minuten-Einheiten ohne festen Termin passen besser zu einem unregelmäßigen Alltag als eine gebuchte Unterrichtsstunde. Berufstätige mit Sprachziel: Wer Business Englisch oder Deutsch für den Job braucht und ein anerkanntes Zeugnis vorlegen muss, kommt an Lingoda kaum vorbei.

Wer Business Englisch oder Deutsch für den Job braucht und ein anerkanntes Zeugnis vorlegen muss, kommt an Lingoda kaum vorbei. Sprechängstliche Anfänger: Wer sich erst allein herantasten möchte, bevor er vor anderen spricht, startet meist entspannter mit Babbel und wechselt später zu Live-Unterricht.

Wer sich erst allein herantasten möchte, bevor er vor anderen spricht, startet meist entspannter mit Babbel und wechselt später zu Live-Unterricht. Zielstrebige Einzelsprachler: Hast du dich auf eine der sechs Lingoda-Sprachen festgelegt und willst zügig auf C1-Niveau kommen, ist der Live-Unterricht effizienter als reines Selbststudium.

Am meisten Sinn ergibt für viele sogar eine Kombination: Babbel für das tägliche Vokabel- und Grammatiktraining zwischendurch, Lingoda für die wöchentliche Sprechpraxis mit echtem Feedback. So deckst du Theorie und Anwendung ab, ohne bei einer der beiden Disziplinen Kompromisse einzugehen.

Häufig gestellte Fragen zu Babbel vs. Lingoda

Was ist günstiger: Babbel oder Lingoda? Babbel ist deutlich günstiger. Im Jahresabo zahlst du 8,99 € pro Monat für alle 14 Sprachen zusammen. Bei Lingoda kostet schon das kleinste Paket mit 4 Gruppenstunden 54,99 € im Monat, größere Pakete senken den Stundenpreis auf etwa 5,50 €. Wer die Sprint-Challenge von Lingoda diszipliniert durchzieht, bekommt bis zu 100 % des Preises als Cashback zurück – ohne diese Disziplin bleibt Lingoda aber deutlich teurer als Babbel. Worin unterscheiden sich Babbel und Lingoda methodisch? Babbel ist eine reine Selbstlern-App: Du arbeitest allein 10- bis 15-minütige Lektionen durch, die auf Spaced Repetition und wiederkehrenden Alltagsdialogen basieren. Lingoda dagegen ist eine echte Online-Sprachschule mit 60-minütigem Live-Unterricht in Kleingruppen oder als Einzelstunde bei einer zertifizierten Lehrkraft. Vereinfacht gesagt: Babbel bringt dir eine Sprache bei, Lingoda bringt dich zum Sprechen. Welche Sprachen bieten Babbel und Lingoda an? Babbel deckt 14 Sprachen ab, darunter auch Nischen wie Indonesisch oder Norwegisch, und jedes Abo schaltet alle Sprachen gleichzeitig frei. Lingoda konzentriert sich auf nur 6 Sprachen: Englisch, Business Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Dafür reicht das Niveau bei Englisch und Deutsch bis C1, während Babbel bei den meisten Sprachen bei B2 endet. Bekomme ich bei Babbel oder Lingoda ein anerkanntes Zertifikat? Nur Lingoda stellt nach jeder abgeschlossenen Stufe ein GER-konformes Zertifikat aus, das Arbeitgeber, Hochschulen und teils auch Einwanderungsbehörden anerkennen. Babbel vergibt lediglich interne Abzeichen im eigenen Profil, aber keinen offiziellen Sprachnachweis. Willst du dein Ergebnis formal belegen, etwa für eine Bewerbung, führt an Lingoda kaum ein Weg vorbei. Kann ich Babbel und Lingoda gleichzeitig nutzen? Ja, viele Lernende kombinieren beide bewusst. Babbel übernimmt das tägliche Vokabel- und Grammatiktraining in kurzen Einheiten, Lingoda liefert die wöchentliche Sprechpraxis mit direktem Feedback einer Lehrkraft. So arbeitest du gleichzeitig an Wortschatz, Aussprache und echter Konversation, ohne dass sich beide Angebote überschneiden oder gegenseitig ausbremsen. Welcher Anbieter passt besser zu absoluten Anfängern? Beide starten bei Niveau A1, sprechen Anfänger aber unterschiedlich an. Wer sich erst allein herantasten möchte, ohne direkt vor einer Gruppe „aufgerufen“ zu werden, fühlt sich bei Babbel zunächst wohler. Wer dagegen von Anfang an korrigiert werden will, damit sich keine falsche Aussprache einschleift, profitiert stärker vom Live-Unterricht bei Lingoda.

Fazit: App-Lernen oder Live-Unterricht?

Babbel und Lingoda konkurrieren eigentlich gar nicht um dieselbe Zielgruppe – sie lösen zwei unterschiedliche Probleme. Babbel ist die richtige Wahl, wenn du günstig, flexibel und in mehreren Sprachen gleichzeitig vorankommen willst. Lingoda lohnt sich, sobald dir echte Sprechpraxis, ein strukturiertes Curriculum und ein anerkanntes Zertifikat wichtiger sind als der Preis pro Monat.

Am ehrlichsten kommst du zur richtigen Entscheidung, wenn du beide kostenlosen Testangebote nutzt: die erste Lektion bei Babbel und die Probestunde bei Lingoda. So merkst du innerhalb weniger Minuten, ob dir das ruhige Tempo einer App oder der Druck einer echten Unterrichtsstunde mehr bringt.