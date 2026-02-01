Laura Schneider – Sprachen-Expertin & Polyglotte | RTL.de

Über Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und SEO-Expertin – und jemand, der Sprachen nicht nur studiert, sondern gelebt hat. Aufgewachsen in Deutschland, zog sie für ihr Studium nach Großbritannien, lebte anschließend in Irland, Australien, Österreich und Kolumbien und weiß daher aus erster Hand, was es bedeutet, in einer fremden Sprache und Kultur anzukommen.

Sie spricht Deutsch, Englisch und Spanisch fließend – allesamt Sprachen, die sie nicht nur im Klassenzimmer, sondern im echten Alltag gelernt und verfeinert hat. In der Schule kam Russisch hinzu, später wagte sie sich an die Grundlagen des Japanischen. Zudem hat sie in Sprachschulen gearbeitet und dabei verstanden, welche Methoden beim Sprachenlernen wirklich funktionieren – und welche nur auf dem Papier überzeugend klingen.

Seit 2021 arbeitet sie als SEO-Spezialistin bei Compado und testet und vergleicht Sprachlern-Apps und -Plattformen mit einem Blick, den kaum jemand mitbringt: den einer echten Vielsprachlerin, die weiß, wie unterschiedlich Lernmethoden für verschiedene Sprachen, Niveaus und Lerntypen funktionieren.

Expertise & Schwerpunkte

Sprachlern-Apps & Plattformen im Test Fundierte Vergleiche von Sprachlern-Apps und Online-Sprachkursen mit Fokus auf Lernmethodik, Fortschrittskontrolle, Preis-Leistung und Alltagstauglichkeit. Laura analysiert Anbieter wie Babbel, Lingoda, Preply, Rosetta Stone, Mondly und Busuu – aus der Perspektive einer erfahrenen Sprachenlernerin.

Mehrsprachigkeit & Lernmethoden Von der Shadowing-Technik über Immersionsmethoden bis zu KI-gestütztem Lernen: Laura kennt die Wissenschaft hinter dem Sprachenlernen und hat viele Methoden selbst ausprobiert – in echten Sprachumgebungen weltweit.

Sprachenlernen für Erwachsene Ratgeber speziell für Erwachsene, die neben Job und Alltag eine neue Sprache lernen wollen: realistische Zeitpläne, effektive Methoden und ehrliche Einschätzungen, wie schnell welches Niveau erreichbar ist.

Zielgruppen-Beratung Von Einsteigern ohne Vorkenntnisse bis zu Fortgeschrittenen, die eine Sprache professionell einsetzen wollen – Laura entwickelt zielgruppengerechte Empfehlungen für unterschiedliche Lernziele und Lebenssituationen.

Qualifikationen & Werdegang

Ausbildung

Master of Arts (MA) – Marketing and Advertising University of Leeds, Großbritannien (2013–2014) Abschluss: Merit Studium vollständig auf Englisch – als Nicht-Muttersprachlerin

Bachelor of Arts (BA) – Business and English Leeds Beckett University, Großbritannien (2012–2013) Abschluss: First Class Honours

Schulkenntnisse: Russisch, Japanisch (Grundkenntnisse)

Sprachen

Deutsch – Muttersprache

Englisch – Fließend (Studium & Arbeit in UK, Irland, Australien)

Spanisch – Fließend (Leben & Arbeit in Kolumbien)

Russisch – Schulkenntnisse

Japanisch – Grundkenntnisse

Gelebte Sprachumgebungen Deutschland → Großbritannien → Irland → Australien → Österreich → Kolumbien

Berufserfahrung

SEO-Spezialistin bei Compado (seit Juni 2021) Content-Erstellung für Sprachlern-Vergleichsportale, App-Tests, Keyword-Recherche, Content-Strategie

Tätigkeit in Sprachschulen Praktische Einblicke in Lernmethoden, Kursstrukturen und die Herausforderungen erwachsener Sprachlernender

Marketing Manager bei Tierra Encantada (seit Dezember 2018) Bogotá, Kolumbien – tägliche Arbeit auf Spanisch in einem internationalen Umfeld

Marketing Manager bei journi (Oktober 2016 – August 2017) Österreich – mehrsprachiges Arbeitsumfeld

Mein Ansatz

Ich habe Sprachen auf die harte Tour gelernt: ins kalte Wasser gesprungen, in einem fremden Land angekommen und einfach angefangen zu reden – mit allen Fehlern, die dazugehören. Diese Erfahrung prägt, wie ich Sprachlern-Apps bewerte. Ich frage nicht nur, ob eine App gut aussieht oder gamifizierte Lektionen bietet, sondern: Bringt sie mich wirklich dazu, eine Sprache zu sprechen?

Meine Artikel verbinden:

Persönliche Erfahrung aus dem Leben in fünf Ländern und dem Lernen mehrerer Sprachen

aus dem Leben in fünf Ländern und dem Lernen mehrerer Sprachen Methodisches Wissen aus der Arbeit in Sprachschulen und dem Studium von Sprachlernforschung

aus der Arbeit in Sprachschulen und dem Studium von Sprachlernforschung Kritische Einordnung von App-Versprechen aus der Perspektive einer echten Vielsprachlerin

„Eine Sprache zu lernen bedeutet, eine neue Welt zu öffnen. Die richtige App oder Methode kann dabei den Unterschied machen – mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, die für Sie passende zu finden.” — Laura Schneider

Themengebiete

Sprachlern-Apps im Vergleich: Babbel, Lingoda, Preply & Co.

Englisch lernen: Die besten Methoden für Erwachsene

Spanisch lernen: Apps, Kurse und Immersionstipps

Wie lange dauert es wirklich, eine Sprache zu lernen?

Sprachenlernen ab 40, 50, 60: Was funktioniert, was nicht

KI und Sprachenlernen: Revolutioniert Technologie den Unterricht?

Sprachaustausch: Tandem-Partner finden und effektiv nutzen

Online-Sprachkurse vs. Präsenzkurs: Was ist besser?

Die besten Sprachen für Beruf und Karriere

Sprachenlernen mit wenig Zeit: Methoden für den vollen Alltag

Mehrsprachigkeit: Wie man zwei oder mehr Sprachen gleichzeitig lernt

Kontakt & Vernetzung

Sie haben Fragen, Feedback oder Themenvorschläge?

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/profilelauraschneider/

Hinweis zur Unabhängigkeit

Als Content-Spezialistin bei RTL.de arbeite ich unabhängig und objektiv. Bei einigen Sprachlern-Anbietern handelt es sich um Partnerlinks – eine Provision beeinflusst meine Bewertungen nicht. Meine Empfehlungen basieren auf persönlicher Erfahrung, gründlicher Recherche und echten Nutzerbewertungen.