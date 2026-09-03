Fittaste und PrepMyMeal verkaufen beide fertig gekochtes, proteinreiches Essen, das nur noch in die Mikrowelle muss. Beim Preis trennt die beiden wenig, beim Lagerplatz alles: Fittaste hält 6 bis 12 Monate ungekühlt im Regal, PrepMyMeal kommt tiefgekühlt und muss am Liefertag ins Gefrierfach. Wenn dein Gefrierschrank ohnehin voll ist oder das Essen mit ins Büro soll, ist die Frage damit schneller entschieden als über den Geschmack.

Wer welchen Anbieter überhaupt lesen muss

Drei Anbieter stehen zur Wahl, sortiert nach dem Ort, den sie bei dir belegen: Regal, Gefrierfach, Kühlschrank. Fittaste steht oben, weil ein Regalbrett die Voraussetzung ist, die sich am leichtesten schaffen lässt, ohne Strom und ohne Kühlkette. Wer schon weiß, welcher der drei Orte bei ihm frei ist, springt direkt zum passenden Abschnitt.

Fittaste: das Gericht, das keinen Kühlschrank braucht

Fittaste kommt aus Trier und ist über die Höhle der Löwen bekannt geworden. Verkauft wird nicht die Box, sondern das einzelne Glas: 380 Gramm, ein Glas entspricht einem Gericht und einer Portion, regulär 7,99 bis 8,99 Euro. Der Unterschied zur gesamten Konkurrenz ist die Haltbarkeit: Ein Glas hält 6 bis 12 Monate, ohne je gekühlt worden zu sein.

Die Nährwerte stehen je Gericht dabei, nicht als Durchschnitt über das Sortiment. Das Rindergulasch kommt auf 357 Kalorien, 46 Gramm Protein, 13 Gramm Fett und 10 Gramm Kohlenhydrate. Auf Trustpilot steht Fittaste bei 4,2 von 5 Sternen aus 735 Bewertungen (Stand 27.08.2026).

Was der Versand kostet und ob es einen Mindestbestellwert gibt, weist der Anbieter auf den Produktseiten nicht aus.

Wichtig: Rechne die Summe im letzten Warenkorb-Schritt gegen, bevor du bestellst, sonst vergleichst du einen Glaspreis mit einem Endpreis.

Die Starter Box mit 79,99 Euro für 12 Gerichte ist ein Aktionspreis, der klar unter dem Regelpreis pro Glas liegt.

Faustregel: Plane mit den 7,99 bis 8,99 Euro, wenn du überlegst, ob das dauerhaft in dein Budget passt.

Fittaste: Gerichte im Glas 380 Gramm pro Glas, Nährwerte je Gericht ausgewiesen, kein Kühlschrank und kein Gefrierfach nötig. Zu Fittaste

PrepMyMeal: große Portionen aus dem Gefrierfach

PrepMyMeal kocht die Gerichte fertig und schockfrostet sie direkt danach, du brauchst also nur eine Mikrowelle und rund drei Minuten. Die Portionen sind auf Sättigung ausgelegt: Wer nach dem Training mit einer kleinen Schale nicht satt wird, ist hier besser aufgehoben. Der Einstieg liegt bei rund 8,82 Euro pro Gericht in der größten Box mit 24 Gerichten. Kleinere Boxen liegen darüber, und wo eine Quelle den Preis pro Portion statt pro Gericht angibt, liegt er ebenfalls höher. Dazu kommen 5,99 Euro Versand pro Lieferung; ein Mindestbestellwert ist nicht ausgewiesen. Geliefert wird in neun Länder: Deutschland, Österreich, die Schweiz, Liechtenstein, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Italien und Polen.

Auf Trustpilot steht PrepMyMeal bei 3,6 von 5 Sternen aus 4.776 Bewertungen (Stand 27.08.2026), also deutlich mehr Stimmen als bei Fittaste und ein spürbar niedrigerer Schnitt. Zwei Muster tauchen darin regelmäßig auf. Erstens Lieferungen, die verspätet oder angetaut ankamen.

Achtung: Nimm die erste Box möglichst selbst an und reklamiere sofort, wenn sich eine Schale weich anfühlt.

Zweitens, und das ist der teurere Fehler: Die Website legt eine flexible Einzelbestellung nahe, in den Bewertungen häufen sich aber Fälle von einem Abo trotz vermeintlicher Einzelbestellung.

Unser Rat: Prüfe im Warenkorb und danach im Kundenkonto, ob ein Lieferrhythmus hinterlegt ist, bevor die zweite Woche abgerechnet wird.

PrepMyMeal Fertig gekocht und schockgefrostet, ab rund 8,82 Euro pro Gericht in der 24er-Box zuzüglich 5,99 Euro Versand. Preise bei PrepMyMeal ansehen

Preis pro Gericht, ehrlich gerechnet

Der häufigste Vergleichsfehler in dieser Kategorie ist nicht der Rabattcode, sondern die Einheit: Eine Portion ist nicht automatisch ein Gericht, und ein “ab”-Preis gilt fast immer für die größte Box.

Anbieter Preis mit Einheit Bezugsgröße Versand und Mindestmenge Fittaste 7,99 bis 8,99 Euro pro Glas (1 Glas = 1 Gericht = 1 Portion, 380 g) regulärer Einzelpreis; Starter Box 79,99 Euro für 12 Gerichte als Aktion vom Anbieter nicht ausgewiesen PrepMyMeal ab rund 8,82 Euro pro Gericht größte Box mit 24 Gerichten; kleinere Boxen und Angaben pro Portion liegen höher 5,99 Euro pro Lieferung, kein Mindestbestellwert ausgewiesen Factor rund 6,99 bis 10,99 Euro pro Portion 6,99 Euro inklusive Versand dargestellt, 8,49 Euro ab 12 Gerichten zuzüglich Versand, kleinste Box bis 10,99 Euro effektiv 5,99 Euro, mindestens 6 Portionen pro Woche

So rechnest du jede Werbeangabe in deinen echten Preis um: Boxpreis plus Versand, geteilt durch die Zahl der Gerichte, nicht durch die Zahl der Portionen. Beim Paar aus der Ausgangsfrage geht das nur auf einer Seite auf. Die 24er-Box von PrepMyMeal kostet zum Stückpreis von 8,82 Euro 211,68 Euro, mit Versand also 217,67 Euro; kleinere Boxen liegen darüber. Bei Fittaste bricht dieselbe Rechnung nach dem ersten Schritt ab, weil die Versandpauschale nicht veröffentlicht ist, und der letzte Warenkorb-Schritt bleibt dein einziger verlässlicher Preis. Bei Factor geht sie wieder auf: 12 Gerichte zu 8,49 Euro sind 101,88 Euro plus 5,99 Euro Versand, also 107,87 Euro und damit 8,99 Euro pro Gericht statt der beworbenen 8,49 Euro.

Damit erledigt sich auch die Frage nach dem günstigsten Anbieter. Die 8,82 Euro pro Gericht liegen mitten in Fittastes eigener Spanne von 7,99 bis 8,99 Euro, nämlich 17 Cent unter deren Höchstpreis und 83 Cent über deren tiefstem. Der Abstand pro Mahlzeit bewegt sich im Cent-Bereich, kleiner als PrepMyMeals 5,99 Euro Versand pro Lieferung; was Fittastes Versand kostet, lässt sich mangels Angabe nicht gegenrechnen. Über den Preis ist diese Wahl also nicht zu entscheiden, über den Lagerplatz schon.

Wo das Essen liegt, bis du es isst

Die Lagerung ist der eigentliche Trennstrich: Sie kostet keinen Cent, bestimmt aber, ob das Essen im Alltag bei dir ankommt.

Fittaste: ungekühlt 6 bis 12 Monate haltbar. Zwölf Gläser brauchen ein Regalbrett und keinen Strom. Das ist die einzige der drei Optionen, die du ins Büro, ins Hotel oder in die Ferienwohnung mitnehmen kannst, ohne an eine Kühlkette zu denken.

ungekühlt 6 bis 12 Monate haltbar. Zwölf Gläser brauchen ein Regalbrett und keinen Strom. Das ist die einzige der drei Optionen, die du ins Büro, ins Hotel oder in die Ferienwohnung mitnehmen kannst, ohne an eine Kühlkette zu denken. PrepMyMeal: tiefgekühlt. Eine 24er-Box will als Ganzes ins Gefrierfach, und zwar am Liefertag. 24 Gerichte heißt 24 einzelne Schalen auf einmal, die Prüfung lautet also: Ist vor der Zustellung eine ganze Schublade oder ein ganzes Fach leer? Wenn nicht, bestell die kleinere Box, sonst stehen am Abend mehrere Schalen auf der Arbeitsplatte und tauen auf.

tiefgekühlt. Eine 24er-Box will als Ganzes ins Gefrierfach, und zwar am Liefertag. 24 Gerichte heißt 24 einzelne Schalen auf einmal, die Prüfung lautet also: Ist vor der Zustellung eine ganze Schublade oder ein ganzes Fach leer? Wenn nicht, bestell die kleinere Box, sonst stehen am Abend mehrere Schalen auf der Arbeitsplatte und tauen auf. Factor: frisch gekühlt, 5 bis 7 Tage haltbar. Das ist kein Vorrat, sondern eine Wochenplanung. Wer viel unterwegs ist oder spontan auswärts isst, wirft hier regelmäßig Essen weg.

Die ehrliche Konsequenz: Wer zwischen Fittaste und PrepMyMeal schwankt, beantwortet zuerst die Platzfrage. Ein Vorrat, der nicht ins Gefrierfach passt, ist kein Vorrat. Umgekehrt verschenkt mit den Gläsern einen Vorteil, wer eine große Gefriertruhe im Keller stehen hat. Dieselbe Logik gilt für andere Tiefkühlanbieter, etwa im Vergleich Juit oder PrepMyMeal.

Was die Protein-Zahl wirklich bedeutet

“High Protein” steht in dieser Kategorie auf fast jeder Schale, ohne dass jemand sagt, wovon das ein hoher Anteil sein soll. Die offizielle Bezugsgröße liefert die Deutsche Gesellschaft für Ernährung: 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und Tag für Erwachsene, für Sportler und Menschen über 65 entsprechend mehr. Bei 70 Kilogramm sind das 56 Gramm am Tag. Ein Fittaste-Rindergulasch mit 46 Gramm deckt davon schon rund 82 Prozent, und zwar in einem einzigen Gericht.

Der VerbraucherService Bayern ordnet den Trend zu immer höheren Proteinwerten kritisch ein und weist darauf hin, dass die Eiweißempfehlungen für die meisten Menschen ohnehin erreicht werden. Praktisch heißt das: Rechne nicht die Marketingzahl, sondern dein eigenes Tagesziel. Zwei Rindergulasch-Gläser am Tag sind allein schon 92 Gramm Protein und damit weit über den 56 Gramm, bevor Quark, Brot oder Hähnchen überhaupt dazukommen.

Interessanter als der Absolutwert ist deshalb, was du pro Euro bekommst:

Fittaste, Rindergulasch mit 46 Gramm Protein: bei 7,99 Euro pro Glas rund 5,8 Gramm Protein je Euro, bei 8,99 Euro noch 5,1 Gramm.

Factor, Linie Protein Plus mit 42 Gramm Protein: bei 8,49 Euro pro Portion ab 12 Gerichten rund 4,9 Gramm je Euro, mit eingerechnetem Versand (8,99 Euro) noch 4,7 Gramm.

PrepMyMeal: aus den geprüften Produktseiten nicht ableitbar. Nährwerte je Gericht stehen dort nicht; ob der Anbieter sie an anderer Stelle ausweist, ist offen.

Wer nach Makros isst, kauft die Zahl mit und muss sie hier aus Angaben je 100 Gramm hochrechnen oder beim Anbieter nachfragen.

Hinweis: Prüfe vor der ersten Bestellung, ob die Werte je Gericht dastehen und nicht nur je 100 Gramm, sonst rechnest du bei 380-Gramm-Portionen dauerhaft falsch.

Ein weiterer deutscher Anbieter der Kategorie ist Löwenanteil; er bleibt hier außen vor, weil diese Seite bei den Marken der Ausgangsfrage bleibt. In unserer Übersicht zu High-Protein-Fertiggerichten steht er mit drin.

Unser Fazit: Entscheide über den Lagerplatz, denn die Preise überschneiden sich

Für die meisten, die diese Frage stellen, halten wir Fittaste für die bessere Wahl, und zwar aus zwei Gründen: Ein Glas, das 6 bis 12 Monate ohne Kühlung hält, passt in jeden Haushalt und in jedes Büro, ein tiefgekühltes Gericht nur in einen mit Platz, dazu kommen die je Gericht veröffentlichten Nährwerte. Zwei Einschränkungen gehören dazu: In den Trustpilot-Bewertungen (Stand 27.08.2026) wird die Konsistenz einiger Fleischgerichte kritisiert, und der Bestellprozess wirkt unübersichtlich, gerade bei der Frage, ob du gerade einzeln oder wiederkehrend kaufst.

PrepMyMeal ist die richtige Wahl, wenn du Gefrierplatz hast, große Portionen willst und beim Bestellen genau hinsiehst, ob ein Lieferrhythmus mitläuft. Factor lohnt sich, wenn du frisch gekochtes Essen für die laufende Woche willst, das gar nicht erst haltbar gemacht wurde, und mit mindestens 6 Portionen pro Woche sowie 5 Tagen Vorlauf für Pause oder Kündigung leben kannst. Wie sich das Sortiment im Detail zusammensetzt, steht in unserem ausführlichen Beitrag dazu.

Häufige Fragen zu Fittaste und PrepMyMeal

Ist Fittaste wirklich gesund?

Das hängt vom Gericht und vom Rest deines Tages ab, nachrechnen lässt es sich hier aber, weil die Nährwerte je Gericht veröffentlicht sind. Aufschlussreich ist der Protein-Ertrag je Euro: Fittaste liegt je nach Preis bei 5,1 bis 5,8 Gramm je Euro. Ein hoher Proteinwert allein macht ein Gericht aber nicht gesund.

Was ist besser, Fittaste oder PrepMyMeal?

Fittaste, wenn du keinen verlässlichen Gefrierplatz hast: 7,99 bis 8,99 Euro pro Glas, 380 Gramm, 6 bis 12 Monate ungekühlt haltbar. PrepMyMeal, wenn Platz da ist und dir die Portionsgröße wichtiger ist als die Lagerung: ab rund 8,82 Euro pro Gericht in der 24er-Box plus 5,99 Euro Versand. Der Stückpreis liegt damit innerhalb der Fittaste-Spanne, entscheiden musst du also über Lagerort und Nährwert-Transparenz.

Muss Fittaste gekühlt werden?

Nein, das ungeöffnete Glas hält 6 bis 12 Monate ohne Kühlung und darf im Schrank, im Rucksack oder im Schreibtisch liegen. Das gilt für den ungeöffneten Zustand: Ein angebrochenes Glas behandelst du wie jedes andere gekochte Essen und stellst es in den Kühlschrank.

Was kostet der Versand bei Fittaste?

Das weist der Anbieter auf den Produktseiten nicht aus, und einen Mindestbestellwert nennt er dort ebenfalls nicht. Verlässlich ist deshalb nur der letzte Schritt im Warenkorb, kurz vor dem Bezahlen: Erst dort steht die Summe, die tatsächlich abgebucht wird. Rechne sie gegen den Glaspreis, sonst hältst du einen Warenwert gegen einen Endpreis. Zum Vergleich: PrepMyMeal beziffert den Versand mit 5,99 Euro pro Lieferung.

Kann man PrepMyMeal einzeln ohne Abo bestellen?

Die Website legt eine flexible Bestellung nahe, in unabhängigen Bewertungen häufen sich allerdings Fälle, in denen trotz vermeintlicher Einzelbestellung ein Abo lief. Kontrolliere deshalb vor dem Bezahlen im Warenkorb und danach im Kundenkonto, ob ein Lieferrhythmus oder eine nächste Lieferung hinterlegt ist. Ein Mindestbestellwert ist nicht ausgewiesen, der Versand kostet 5,99 Euro pro Lieferung.