Kerstin Simone G. lebte alleine in einem abgelegenen Bungalow am Würmsee bei Hannover. Als sie ab dem 11. September 2022 nicht mehr auf Anrufe und Nachrichten reagiert, suchen ihre Geschwister sie in ihrem Zuhause – und stoßen auf einen Horror-Anblick: Blutspritzer benetzen die Wände des Schlafzimmers, das Wasserbett der 56-Jährigen ist aufgeschlitzt. Kerstin G. ist verschwunden, die Polizei sucht sie tagelang, setzt sogar Taucher zur Suche im Würmsee ein. Durch DNA am Tatort stößt die Polizei auf die Spur von Robert E. Der 55-Jährige war zu dem Zeitpunkt schon in Schweden, raste jedoch in eine Blitzerfalle und konnte so geschnappt werden.

