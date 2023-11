Etwas trist und kahl und irgendwie noch nicht ganz so einladend: So sieht das Wohnzimmer von Katharina und Benedikt vorher aus. Obwohl man schon ein bisschen Wand-Dekor erkennen kann, fehlt es trotz allem an Gemütlichkeit. Katharina erzählt: „Wir sind erst im letzten Jahr in unsere Wohnung eingezogen. Vieles ist zwar schon fertig eingerichtet, beim Wohnzimmer fehlte mir bisher aber die richtige Idee, um es gemütlich und stylisch einzurichten.“

Viele von uns dürften das kennen! Ist der Umzug endlich geschafft und die Kisten sind weitestgehend ausgeräumt, braucht es erstmal eine Verschnaufpause, bevor die Inspiration wieder sprudelt und es ans Dekorieren geht.

Umso besser, dass COUCH-Leserin Katharina das im Magazin verloste Makeover mit Moderatorin und Interior-Expertin Eva Brenner gewinnt! Katharinas Wünsche: „Wir haben schon lange über einen großen, gemütlichen Teppich und Bilder an der Wand nachgedacht. Neben mehr Farbe waren das also die Wünsche für das Umstyling.“

