Denn wenn Kabel durchschmoren oder überhitzen, fangen sie offenbar an zu stinken. „In 90 Prozent der Fälle liegt ein ernstes elektrisches Problem vor“, ist in dem Screenshot zu lesen, den Anderson von ihrer Google-Suche teilt. Die junge Frau zögert nicht und holt sich ihren Schwiegervater ins Haus, der selbst Elektriker ist. Nach einer kurzen Suche werden die beiden fündig: Ein Lichtschalter-Kabel hat sich gelöst und schmort langsam durch. Das Kabel hat bereits ein kleines Loch in die Plastikabdeckung gebrannt!

„Ich habe nie im Leben gedacht, dass das dahinterstecken könnte“, sagt Anderson ehrlich. „Es war so Furcht einflößend! Wir hatten großes Glück, dass das nicht Feuer gefangen hat.“