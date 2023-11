„Hey na du bist aber ne hübsche. Wie gehts“, diese Nachricht hat Elise W. (Name gändert) im Dezember 2020 in ihrem Postfach auf Instagram. Elise ist damals 15 Jahre alt und googelt den Namen des Instagram-Accounts. Schnell findet sie das Profilbild auf der Seite des Rathauses: „Das Profilbild war das Orginalbild der SPD Seite“, erzählt sie im RTL-Interview und erinnert sich: „Ich hab mich gefragt, warum schreibt mich irgendein Vize-Bürgermeister an? Dachte sofort: Oh Gott was will der denn jetzt?"

Das Mädchen antwortet dem Unbekannten „Hallo? Ich bin erst 15.“ Doch das scheint ihn nicht abzuhalten. Daraufhin macht sie dem Mann deutlich, dass sie dem Erwachsenen nicht schreiben möchte. In diesem Moment bietet der mutmaßliche Kommunalpolitiker der 15-Jährigen Geld und schreibt: „Wenn du Lust auf TG hast sag Bescheid.“ Die Abkürzung „TG“ steht in diesem Fall für Taschengeld. „Das war ein ganz ekliges Gefühl", sagt die Jugendliche. Dann bricht die Konversation ab – „zum Glück“, sagt Elise W.

