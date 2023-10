Lünens Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns bestätigt die Vorwürfe gegen seinen Stellvertreter nicht, zeigt sich aber bestürzt: „Ausnahmslos verurteile ich jede Form von sexuellem Missbrauch. Von der Inhaftierung des ersten Stellvertretenden Bürgermeisters unserer Stadt habe ich aus den Medien erfahren. Der Tatverdacht macht mich sehr betroffen. Ich hoffe auf einen schnellen Abschluss der Ermittlungen."

Ähnlich äußert sich die SPD Lünen. Man sei „schockiert von den schwerwiegenden Vorwürfen, die im Raum stehen", heißt es in einer Erklärung. „Wir erwarten, dass Daniel Wolski mit seiner anwaltlichen Vertretung unverzüglich und in vollem Umfang mit den Ermittlungsbehörden kooperiert. Sollten sich die Anschuldigungen bestätigen, hat Daniel Wolski nichts mehr in den Reihen der Sozialdemokratie verloren."