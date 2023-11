Zugepackt hat er in Bussen, Bahnen oder an Haltestellen!

Mehrfach berührte der Rentern im öffentlichen Nahverkehr Frauen am Oberschenkel oder rieb sich mit seinem Bein an ihnen. Vor Gericht gesteht Bernd L. noch alles. Doch als RTL den 73-Jährigen nach dem Urteil konfrontiert, ändert er plötzlich seine Meinung. Was der Bus-Fummler nach dem Urteil behauptet, sehen Sie im Video.