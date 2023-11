Am Mittwoch (01. November) muss Marcus Steinhart vor dem Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal erscheinen. Dann ist klar: Er wird wegen Körperverletzung und Bedrohung zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.500 Euro verurteilt. Er selbst will zusätzlich 2.000 Euro Schmerzensgeld an den 13-Jährigen zahlen, dem er eine Ohrfeige verpasst hat. Sein Amt als Oberbürgermeister von Glauchau darf er behalten.

