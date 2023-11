Schwere Vorwürfe gegen den Maddie-Verdächtigen Christian B.!

Der 46-Jährige steht seit Jahren im Verdacht, die dreijährige Britin Madeleine McCann getötet zu haben. Im Vermisstenfall gibt es kaum neue Erkenntnisse – doch ab Febraur muss er sich nun wegen anderer schwerer Tatvorwürfe vor Gericht verantworten. Ihm werden schwere Vergewaltigung und sexueller Missbrauch von Kindern zur Last gelegt. Der Prozessauftakt beginnt am 16. Februar, teilte das Landgericht Braunschweig am Donnerstag mit.

