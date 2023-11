Ein Team um Sarah Ackley von der Boston University hat die Daten von 29.000 vor 1955 geborenen Mitgliedern von Kaiser Permanente, einer großen Krankenkasse in Nordkalifornien, ausgewertet. Das Ergebnis: Typ-2-Diabetiker, die ihre Behandlung mit Metformin abbrachen, erkrankten in einer Kohortenstudie häufiger an Demenz. Zum Vergleich: In der Gruppe, die das Medikament weiter einnahm, war die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu erkranken, um 21 Prozent geringer.

