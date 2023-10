„Die Verletzten sind noch in der Schockphase. Sie haben nur wirre Erinnerungen. Das ist typisch nach einem traumatischen Erlebnis. Ihnen ist noch nicht wirklich bewusst, was passiert ist und was sie womöglich verloren haben“, erklärt die Psychologin Rita Lorio vor Ort in Italien. Insgesamt wurden 15 Menschen verletzt, auch zwei deutsche Geschwister sollen unter den Opfern sein.

Der verunglückte Bus war fast neu, am Steuer soll Alberto R. gesessen haben. Er selbst kam bei dem Unglück ums Leben. Bisher wird spekuliert, ob der Busfahrer einen Schwächeanfall gehabt haben könnte. Die Ermittlungen dauern an. (jsi)

Lese-Tipp: Busunglück in Italien: „Schreie verwandelten sich in Grabesstille“