„Es gibt keine Möglichkeit, dich in einem Beitrag zu würdigen oder zusammenzufassen. Ich könnte sogar einen Aufsatz darüber schreiben, wie ungerecht das ist“, schreibt Tom Hawkins. „Dass du nicht miterleben kannst, wie Rory aufwächst, dass er die Liebe seiner Mutter nicht mehr spüren kann und dass diese schreckliche Krankheit so schnell um sich gegriffen hat.“ Bis zum Schluss habe ihn ihr Satz „Ich bin so im Frieden mit dem Leben, das ich gelebt habe“ aufgewühlt und bewiesen, wie sehr sie die Liebe zu anderen Menschen über ihr eigenes Glück gestellt habe.

„Dein Leben kann ganz einfach durch Liebe, Freundschaft und Stärke definiert werden, und ich werde dafür sorgen, dass dies die Eckpfeiler von Rorys Leben sind“, heißt es weiter. „Ich möchte, dass er weiß, wie sehr jeder seine Mutter geliebt hat und wie viel Liebe du ihr gegeben hast.“