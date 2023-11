TikTokerin mit krasser These: Brustkrebs durch Sport-BHs? DAS sagt die Expertin

Sport-BHs stauen Körperflüssigkeiten und lassen so Knoten in der Brust entstehen?

Das behauptet eine Frau in einem viralen TikTok-Clip. Dabei sind sie so bequem, dass viele Frauen sie auch abseits vom Fitnessstudio tragen. Wir haben bei Frauenärztin Dr. Judith Bildau nachgefragt, was es mit der besorgniserregenden TikTok-These auf sich hat. Sie erklärt im Video, was beim Tragen von Sport-BHs wirklich in der Burst passiert.

