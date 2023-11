Nach dem Spinnenbiss bemerkt Morais, dass irgendwas nicht stimmt, schreibt das brasilianische Nachrichtenportal G1. Der dunkle Fleck in seinem Gesicht scheint sich zu verändern, er fühlt sich schwach. Daher geht er in ein Krankenhaus in Miranorte, doch dort kann ihm niemand helfen. Sechs Tage später (06. November) stirbt der Sänger an dem Spinnenbiss und der daraus entstandenen allergischen Reaktion, berichtet G1. Jetzt zeigt auch seine Stieftocher erste Symptome.

