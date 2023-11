Die lebenserhaltenden Maßnahmen für das schwerkranke Baby Indi wurden eingestellt. Das berichtet unter anderem Sky News unter Berufung auf die Organisation Christian Concern. Die acht Monate alte Indi Gregory sei vom Queen's Medical Centre in Nottingham in Polizeibegleitung in ein Hospiz verlegt worden, teilte die Organisation am Sonntag mit.

Erst gestern wurde bekannt, dass ein Gericht entschieden hatte, dass Indi, entgegen dem Wunsch ihrer Eltern, nicht in ihrem Zuhause sterben darf. Auf der Fahrt ins Hospiz sei sie entspannt gewesen und habe geschlafen haben. „Sie kämpft hart“, wird ihr Vater, Dean Gregory, zitiert.