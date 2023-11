Gericht hat entschieden: Baby Indi darf nicht zuhause sterben

Die lebenserhaltenden Maßnahmen für das acht Monate alte Mädchen müssten in einer Klinik oder einem Hospiz beendet werden, urteilte das Berufungsgericht in London, wie britische Medien am Samstag berichteten.

Lese-Tipp: Ihr Körper wehrt sich gegen feste Nahrung! Kathleen (21) lebt mit seltener Erkrankung

Nach Auskunft der Ärzte in Nottingham ist die Behandlung zwecklos sowie für das Kind schmerzhaft. Auch ein Antrag, die kleine Indi zur weiteren Behandlung nach Italien zu bringen, wurde abgelehnt.

Die britische Parlamentsabgeorgnete Maggie Throup sagte nach der Gerichtsentscheidung laut BBC: „Nur wenige Menschen können sich die herzzerreißende Situation vorstellen, in der sich Frau Staniforth und Herr Gregory derzeit befinden. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass alle Eltern, die vor die Wahl gestellt werden, ihr Kind lieber in der vertrauten Umgebung ihres eigenen Zuhauses pflegen würden als in einem Krankenhaus oder Hospiz.“ (vdü/dpa)