Ihren Urlaub in Italien verbringt das Paar in dem Feriendorf, in dem auch die anderen Reisenden aus dem Todesbus übernachteten. Daran reizt sie unter anderem die Nähe zu Venedig. „Uns hatten sie hier gesagt, dass man neu gute Anbindung mit dem Shuttlebus hat, da kommt man super hin“, erzählt Sebastian Buhz. Von Venedig aus will das Paar zunächst den Shuttlebus am späten Abend zurück zum Feriendorf nehmen. Doch das Paar entscheidet sich kurzfristig um. „Das war uns persönlich viel zu spät. Dann sind wir mit den Öffentlichen zurück, sind hier noch ein bisschen spazieren gegangen“, sagt Sebastian Buhz im RTL-Interview.

Die Gefahr, der die beiden eigentlich ausgesetzt gewesen wären, wird ihnen erst später bewusst. Noch am Abend hören sie die Sirenen, sehen Rettungswagen und Hubschrauber. Das Paar versucht selbst herauszufinden, was passiert ist. Erst als Bekannte ihnen schreiben und fragen, ob mit ihnen alles in Ordnung sei, wird Maxi und Sebastian die Gefahr bewusst. „Eine Stunde zuvor haben wir uns entschieden, mit dem Bus zu fahren, mit dem öffentlichen Bus. Sonst hätten wir im Shuttlebus gesessen“, erzählt Maxi Altendorf.