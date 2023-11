Hund Ares wurde wie Abfall weggeworfen!

Ein Pitbull-Rüde namens Ares wird leblos am Ufer der Inn in Tirol (Österreich) gefunden. Der Hund ist von einem 28-Jährigen getötet worden. Der Grund: Seine Bekannte – die Besitzerin (27) – soll überfordert gewesen sein. Am Dienstag hat das Gericht in diesem Fall ein Urteil gefällt – was durchaus milde ausgefallen ist.

