Auf den ersten Blick erscheinen viele Challenges harmlos. Sie verbreiten sich meist über TikTok – als eine Art Mutprobe. Doch dann gibt es immer wieder ernste Schlagzeilen, weil sich Jugendliche verletzen und ins Krankenhaus müssen oder in Lebensgefahr geraten.

Diplom-Psychologin Nicole Engel weiß: „Die Gefahr bei Social Media ist, dass gezeigt wird, wie lustig oder wie extrem das ist, wie mutig – und was das mit einem macht. Viel seltener werden die gesundheitlichen Schäden oder Folgeschäden gezeigt – und damit wird das ganze Thema deutlich verharmlost.“

Eigentlich soll in Deutschland das Jugendschutzgesetz dafür sorgen, dass Jugendliche unter 18 Jahren keinen Zugang zu schädlichen Substanzen haben – zumindest in der Theorie. Wie das in der Praxis aussieht, testen wir mit dem 15-jährigen Lockvogel Emilia. Sie soll in verschiedenen Geschäften Hot Chips kaufen. Wir begleiten sie mit versteckter Kamera. Ob sie die gewünschten Hot Chips bekommen hat, könnt ihr im Video sehen.