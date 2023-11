Zehn Jahre voller erschreckender Einblicke, brisanter Enthüllungen, aber auch Veränderungen und Hoffnung: Günter Wallraff und sein Team blicken zurück auf insgesamt 27 Sendungen, die alle eins zum Ziel hatten: Uns über Missstände in der deutschen Gesellschaft aufzuklären und etwas daran zu ändern. So auch mit dem neuesten Undercover-Einsatz: Im Pflegeheim Fontiva Haus am Leimbach in Leimen (Baden-Württemberg) deckt „Team Wallraff“-Reporter Abdullah teils bedenkliche Zustände auf. Sind hier Bewohnerinnen und Bewohner die Leidtragenden des Personalmangels?

