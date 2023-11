Auch RTL-Reporter Tobias Budde (30) leidet an Depressionen und hat ein Kinderbuch („Es ist okay, traurig zu sein“) veröffentlicht, das junge Menschen dazu ermutigen soll, mehr über die eigenen Gefühle zu sprechen.

2020 musste er sich aus seinem Beruf zurückziehen, auch von seiner Familie distanzierte er sich. Mehrere Wochen lang begab er sich wegen seiner Depressionen zur Therapie.

„Das Gefährliche an der Krankheit ist, dass sie so abstrakt ist, nicht greifbar und für viele auch nicht so nachvollziehbar ist“, erklärt Budde. „Es gibt kein Gefühl, für das man sich schämen muss“, sagt er.