Belgische Medien berichten, dass der Tatverdächtige, Abdesalem L. (45), von Zeugen in einem Café gesehen wurde. Am Montagabend führte die Polizei in einem Gebäude ganz in der Nähe eine Durchsuchung durch. Als Ermittler zugreifen, sollen Schüsse auf sie abgegeben worden sein. Beamte schießen den Angreifer daraufhin nieder. Nach RTL-Informationen soll der Angreifer inzwischen tot sein.

Der Mann sei von mindestens einem Schuss in die Brust getroffen und in ein Krankenhaus transportiert worden, schreibt das Nieuwsblad. Bei dem Mann wurde auch eine Langwaffe gefunden, die mutmaßlich bei dem gestrigen Anschlag verwendet wurde, sagte Innenministerin Annelies Verlinden. Zurzeit werden Fingerabdrücke untersucht, um die genaue Identität zu bestimmen. Eine offizielle Identifizierung steht noch aus.

„Der Terrorist wurde von der Polizei neutralisiert. Unsere Priorität ist es, die Sicherheit unserer Mitbürger zu gewährleisten. Wir handeln mit Methode, Ruhe und Entschlossenheit. Das normale Leben muss so weit wie möglich weitergeführt werden können. Vielen Dank an alle staatlichen Stellen für ihre Zusammenarbeit“, teilt Philippe Close, Bürgermeister von Brüssel, auf X (vormals Twitter) mit.