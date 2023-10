Schweden-Trainer nach Brüssel-Terror: „In was für einer Welt leben wir“

Janne Andersson war fassungslos und rang nach Worten. „Ich werde so traurig. Es ist äußerst tragisch und ich denke an die Betroffenen und ihre Angehörigen. In was für einer Welt leben wir? In was für einer Welt leben wir, zum Teufel?“, sagte der schwedische Fußball-Nationaltrainer, nachdem zwei Fans am Montagabend in Brüssel auf offener Straße erschossen worden waren.

Er habe die Information erhalten, als er in der Pause des EM-Qualifikationsspiels gegen Belgien auf dem Weg in die Umkleidekabine im König-Baudouin-Stadion war. „Als wir anfingen zu reden, waren wir uns hundertprozentig einig, dass wir aus Respekt vor den Opfern und ihren Familien nicht weitermachen wollten. Wir wollten mit Familie und Freunden in Kontakt treten.“