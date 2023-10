„Unsere besten Wünsche an die Familien, die im Laufe des Tages eine sehr, sehr traurige Nachricht erhalten werden. Es ist ein absolut verrückter Unfall, aber er zeigt auch die Gefahren, die auf den Wasserstraßen lauern“, sagt Jihad Dib, der australische Minister für den Katastrophenschutz, kurz nach dem Unglück.

Auch die australische Meereswissenschaftlerin Vanessa Pirotta sagte, dass ein solcher Vorfall äußerst selten sei. Dennoch könnten die Tiere besonders zu dieser Jahreszeit auftauchen, wenn man es am wenigsten erwartet. „Es ist die Zeit der Walwanderung, in der wir erwarten, dass Tausende von Buckelwalen an Sydney vorbei nach Süden zurück in die Antarktis ziehen“, sagte sie im Gespräch mit ABC News.

Die australische Behörde für Seesicherheit hat in diesem Jahr vor einer erhöhten Anzahl von Walen in Gewässern von Australien gewarnt. Schwimmern und Bootsfahrern wurde geraten, 100 Meter von einem Wal und 300 Meter von einem Wal mit Kalb entfernt zu bleiben, berichtet Channel 7. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (ibü)