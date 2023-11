Warum bekommen mache Menschen schon von ganz wenig Rotwein Kopfschmerzen, auch wenn sie anderen Alkohol in größeren Mengen trinken können, ohne dass der Kopf schmerzt? Das wollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der University of California, Davis wissen.

Ihre Erkenntnisse: Schuld daran könnte ein natürlicher Farbstoff aus der Gruppe der Flavonole sein: das Quercetin. Das ist in vielen Nahrungsmitteln verhanden, zum Beispiel in Äpfeln, Zwiebeln, Brokkoli – und in Weintrauben. Da das Quercetin hauptsächlich in der Traubenschale vorkommt, ist der Gehalt in Rotwein viel höher, als in Weißwein.

