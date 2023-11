Es ist ein lauer Sommerabend, 7. Juni 2023. Eine Frau (25) sitzt im RE9 nach Aachen. Am Bahnhof Siegburg steigt gegen 20 Uhr ein Fremder ein und setzt sich neben sie. Er fasst ihre Hand. Diese drückt er sich zusammen mit seiner in den Schritt. Und das gleich mehrfach. Jetzt nimmt der Mann das Bein der Geschädigten, hebt dieses hoch und küsst ihren Fuß, der nur mit einer Sandale bekleidet ist. So schildert es zumindest die 25-Jährige der Polizei – und zeigt den mutmaßlichen Täter an.

