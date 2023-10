Wer kennt den Mann oder eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft?

Wem sind die Tatverdächtigen möglicherweise bereits zuvor bei der Veranstaltung in der nahegelegenen Festhalle in Mägerkingen aufgefallen?

Wer kann Angaben zu den Begleitern des Haupttäters machen, von denen einer eine blau-weiße Jacke und der andere ein Basecap trug.

Zudem suchen die Ermittler nach dem Fahrer des Fahrzeugs, das zur Tatzeit, gegen 23.45 Uhr, auf der Linkstraße unterwegs war. Sie bitten diesen, sich als Zeuge zu melden.

Hinweise werden an die Polizei in Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 oder an das Polizeirevier Pfullingen, Telefon 07121/99180 erbeten. (xes)

Lese-Tipp: Vergewaltiger erhält milde Strafe – aus unfassbarem Grund!