„Das eine ist eine schalenförmige Schnalle, die damals zum Halten des Kostümkleides einer Frau verwendet wurde“, erklärt Lia der Dagbladet. „Es sieht toll aus und hat eine Funktion wie eine Art Sicherheitsnadel.“ Der andere Gegenstand sei noch nicht identifiziert, doch auch hier vermutet die Archäologin eine Schnalle. Beide Gegenstände seien vermutlich um die 1.200 Jahre alt und Teil eines Grabschatzes!

„Beerdigungen waren in der Vergangenheit eine Möglichkeit, Macht und Status zu kennzeichnen“, so Lia. „Eine Grabstätte zeigt den Besitz von Landschaft, Eigentumsrechten und Ressourcen.“ Noch weiß niemand, wie groß der Schatz und die dazugehörige Grabstätte sind. Der Garten von Christoffers Oma wird nun erst einmal umgebuddelt und die Schnallen gehen an ein Museum.