Der 33-Jährige ist am Sonnabendvormittag (18. November) gerade auf der Kurt-Schumacher-Allee im Stadtteil St. Georg unterwegs, als der Fahrer des Reisebusses in die Brockstraße rechts abbiegen will und den Radfahrer übersieht, erfasst und überrollt. Laut Pressesprecher der Feuerwehr liegt der junge Mann lebensbedrohlich verletzt auf der Straße. Die eintreffenden Rettungskräfte versuchen den Radfahrer noch am Unfallort zu reanimieren, bringen ihn in ein Krankenhaus. Der 33-Jährige überlebt den schweren Unfall nicht. Er stirbt wenig später im Krankenhaus an seinen heftigen Verletzungen. Die Feuerwehr alarmiert die Notfallseelsorge Der Busfahrer wird psychologisch betreut und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.