Schon drei Tote dieses Jahr: Was steckt hinter den Lkw-Abbiegeunfällen?

"Das war ein Junge, der in die Klasse meiner Tochter gegangen ist“, erzählt eine Hamburgerin auf einer Mahnwache nach dem Tod des 15-Jährigen: „Aber ich sage mal so, es hätte unser aller Kind sein können.“ Es ist nur der letzte in einer Reihe von LKW-Abbiegeunfällen in Hamburg, in denen Radfahrer sterben. Im Juni stirbt ein 62-Jähriger in Wilhelmsburg, im Januar eine junge Mutter in der Hafencity: Die 33-jährige Radfahrerin erliegt am Unfallort ihren Verletzungen.

