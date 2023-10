Im September wird Connor Cato aus dem Verkehr gewunken. Auf der Stecke in Savannah im US-Bundesstaat Georgia sind umgerechnet 89 km/h erlaubt – er brettert mit 145 Sachen über die Straße. Dass das ein ordentliches Bußgeld bringt, ist klar.

Lese-Tipp: Diese Verstöße im Straßenverkehr sind richtig teuer

Als er dann aber den Brief bekommt, dass er 1,4 Millionen Dollar zahlen soll, denkt der Raser erst einmal an einen Tippfehler. Cato ruft bei der Behörde an. Dem Lokalsender WSAV-TV erzählt er, man habe ihm gesagt, er solle entweder zahlen oder zum Gerichtsprozess erscheinen.