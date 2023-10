RTL Nord-Moderator Alexander Gurgel führt Interview AUF einem Windrad

Es ist noch gar nicht so lange her, da saß der CDU-Politiker Tilman Kuban aus Barsinghausen (Niedersachsen) beinahe in jeder Talkshow, sorgte für so manche kontroverse Debatte. Rückblickend habe er nicht immer alles richtig gemacht, gibt er in dem ganz besonderen Sommer-Interview mit Alexander Gurgel zu: „Zu Beginn der Fridays for Future-Debatte zum Beispiel haben wir lange darüber diskutiert, wann demonstriert wird, anstatt darüber zu sprechen, warum demonstriert wird. Das würde ich sagen, war ein Fehler.“

