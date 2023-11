Oh, oh! Die Erkältung kommt immer näher, die Symptome sind ziemlich eindeutig. Jetzt heißt es: schnell handeln. Also: Ab in die Apotheke und mit Hustensaft, Halsbonbons und Co. eindecken. Aber Moment: Wenn man doch ohnehin noch den Wocheneinkauf erledigen muss, sei es im Supermarkt oder der Drogerie – kann ich dann nicht einfach hier die rezeptfreien Erkältungsmittelchen besorgen? Oder gibt es hier merkliche Qualitätsunterschiede, sodass ich doch besser zu denen aus der Apotheke greifen sollte? Das Ergebnis überrascht! Wir haben nämlich den großen Test gemacht und die Medikamente vom Experten einschätzen lassen – im Video. (ubr/vdü)

