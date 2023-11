Die Raserin wurde am Montag (31.10.) bei einer Kontrollaktion unter dem Motto „Blitz für Kids“ an einer Bushaltestelle in der Talstraße erwischt, so die Polizei. Ihre Aktion kommt ihr nun ziemlich teuer zu stehen: Neben einem dreimonatigen Fahrverbot, muss die Dame auch ein Bußgeld von 700 Euro zahlen und bekommt zwei Punkte in Flensburg.