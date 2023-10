Haben Sie auch manchmal die Nase voll von Ihren Nachbarn?

Das können wir gut verstehen! Denn es ist doch so: Der eine Nachbar ist laut, der andere raucht und der dritte ist irgendwie gruselig … Doch was müssen wir einfach akzeptieren – und was dürfen Nachbarn auf keinen Fall? Rechtsanwalt Christopher Posch klärt auf.