Besonders relevant bei Kinderspielzeug und somit auch bei Puppen ist die Sicherheit.

In der Laborprüfung wurden folgende Punkte untersucht:

Lösen sich unter Belastung Kleinteile, an denen sich Kinder verschlucken können?

Öffnen sich unter Belastung Nähte, sodass Kinder an die Füllung gelangen können?

Wie schnell breiten sich Flammen beim Anzünden der Puppen aus?

Geben Textilien oder Kunststoffteile bei Kontakt mit Speichel und Schweiß Farbstoffe ab?

In den Untersuchungen wurde festgestellt, dass manche Modelle zum Sicherheitsrisiko für Kinder werden können, wie zum Beispiel die „Baby Sweetheart zum Baden“. Unter Belastung löste sich der Sauger vom Schnuller-Ring. Experten stufen diesen als verschluckbares Kleinteil ein, da er in die Luftröhre gelangen und im schlimmsten Fall zum Ersticken führen kann.

Bei Stoffpuppen ließ häufig die Farbechtheit zu wünschen übrig. Vor allem der Farbton rot färbte oft ab. Da Kleinkinder Puppen oft in den Mund nehmen, wäre eine bessere Farbbeständigkeit gut, sodass Kinder die Farben nicht verzehren.

Bei den beiden großen Verlierern wurden Schadstoffe wie Antimon und Naphthalin nachgewiesen. Deshalb wurde „Baby Annabell My First Bath Annabell“ mit „mangelhaft“ und „My first Barbie Malibu“ mit „ungenügend“ bewertet.

Lese-Tipp: Die beste Barbie-Alternative: Wir feiern diese Puppen