Als die Autofahrerin im Juli 2022 an einer unzulässigen Stelle wendet, fährt hinter ihr ein Motorradfahrer. Der 60-Jährige soll beim Ausweichen ins Rutschen gekommen sein und dann gegen die Umzäunung eines Baumes geprallt sein. Die Kölnerin soll den verletzten Motorradfahrer gesehen haben und ausgestiegen sein. Doch statt zu helfen, soll sie nur ein Foto von dem am Boden liegenden Mann gemacht haben. Vor dem Amtsgericht Düsseldorf gibt die Frau zu, das Foto direkt an ihren Chef weitergeleitet zu haben. „Damit er mir glaubt, dass es später wird, weil es einen Unfall gab“, erklärt die Frau die Tat.

