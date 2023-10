Eine neue Studie der Krankenkasse AOK zeigt: Immer mehr Frauen wenden sich von der klassischen Pille als Verhütungsmittel ab – aus Sorge vor gesundheitlichen Nebenwirkungen wie Thrombosen oder Embolien. Was also tun, wenn man die Pille absetzen und dennoch weiter sicher verhüten möchte? Ein Gynäkologe erklärt, welche Verhütungsmethoden als Alternativen in Frage kommen.