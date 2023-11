Hat dieser Mann einen gefährlichen Gegenstand hinterlassen?

Das vermuten zumindest Passagiere an Bord eines Flugzeugs, das sich eigentlich gerade auf den Weg nach Atlanta machen wollte. Doch noch am Flughafen von New Orleans öffnet ein Unbekannter den Notausgang und springt auf das Rollfeld. Viele glauben, es handele sich um einen Anschlag – plötzlich bricht Panik an Bord aus. Die Bilder zum Schock-Moment und was hinter dem Fall steckt, erfahrt ihr im Video.

