Zu den öffentlichen Küssen von Kelce und Swift verliert VanZant kein Wort. Am 11. November nach ihrem Konzert in Buenos Aires rannte der Pop-Star zu dem NFL-Spieler, der extra für sie nach Argentinien gereist war, fiel ihm in die Arme und küsste ihn leidenschaftlich. Die Fans flippten völlig aus! Nicht erst seitdem dominieren die Sängerin und der Footballer die Schlagzeilen.

VanZant konnten sie allerdings noch nicht von ihrem Liebesglück überzeugen! (pol)